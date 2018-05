Homem agrediu polícia no hospital

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no passado sábado, depois de ter agredido um agente policial, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, ao início da manhã o indivíduo começou por proferir palavras ofensivas aos profissionais de saúde, incomodando os utentes que se encontravam no local e os doentes internados. Terá sido chamado à atenção por enfermeiros e pelos chefes que estavam ao serviço, mas, uma vez que continuava bastante alterado, foi solicitada a intervenção da PSP.

Quando o agente policial o tentou abordar foi agredido com um soco na cara. O polícia tentou defender-se do agressor e maniatá-lo, mas foi empurrado.

Depois de andarem ‘embrulhados’ o agente conseguiu imobilizar e algemar o indivíduo, não se livrando, porém, de alguns hematomas e escoriações na cara e no corpo.

O desordeiro foi detido no local e conduzido num carro-patrulha à Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal, onde foi identificado e constituído arguido por um crime de ofensa à integridade física e agressão a agente da autoridade.

Ao que tudo indica, terá passado a noite nos calabouços para ser presente ao primeiro interrogatório judicial e ficar a conhecer as medidas de coacção.