‘Heróis’ de Pessoa e Camões ‘complicam’ Português

Nanci Barradas é uma das 553 estudantes que fez, ontem, o Exame Nacional de Português na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal. Há semanas que a aluna estudava para esta prova além, claro, de acompanhar as aulas com atenção, não apenas este ano lectivo, mas desde os anteriores. Ontem, mesmo tendo achado que o exame nacional foi “acessível” e “razoável”, a estudante do curso de Ciências e Tecnologia optou por permanecer na sala durante os 30 minutos de tolerância, para rever a prova com atenção. A miúda de 17 anos quer ser médica, “talvez fazer a licenciatura no Porto” e sabe que a dedicação ao estudo é imprescindível, não só para entrar na faculdade, mas, mais tarde, para concluí-la.

Durante a manhã, o silêncio imperava na Jaime Moniz. Isto, claro, depois dos alunos entrarem nas 35 salas destinadas a exames nacionais: 28 para estudantes de Português, seis para alunos com necessidades especiais, e uma para os que fizeram a prova de Português Língua Não Materna. Porque antes de se sentarem para o exame, ainda no exterior do recinto, o nervoso miudinho tomava conta da maioria. Houve até aqueles, contou ao DIÁRIO o responsável de um café em frente à escola, que pediram para guardar o telemóvel no espaço de restauração “tal era o medo que algo corresse mal e tocasse durante o exame, mesmo que o tivessem desligado”. O presidente do Conselho Executivo da escola explica a razão: “Agora eles têm de assinar um documento por levarem o telemóvel para a sala de exame. E se algum tocar durante o exame a prova é automaticamente anulada”, diz Jorge Moreira. O exame começou, impreterivelmente, às 9h30. Mas muito antes do início da prova, a concentração dos alunos já tinha tomado conta do espaço. À excepção dos motores dos carros da Polícia de Segurança Pública que chegaram e zarparam para trazer e levar provas, pouco mais se ouvia.

Este ano, o exame nacional de português trouxe novidades. Dividido em três grupos, o primeiro subdividia-se em três alíneas, que valem 104 pontos, o segundo em duas, que pontuam mais 56, e o terceiro noutras duas, a valerem 40 pontos. A gramática estava encaixada no Grupo 1, e “tinha menos perguntas que nos anos anteriores, mas cada uma valia mais”. A maior surpresa foi a alteração de formato no terceiro grupo de questões. Aos estudantes, foi pedido que redigissem um texto de opinião sobre o “herói da Mensagem [Fernando Pessoa] e o dos Lusíadas [Luís de Camões], um género de dissertação que nunca tinha sido pedida. E se para alguns, como Nanci Barradas, a novidade não trouxe dissabores porque, “apesar de ser diferente, era fácil para quem leu todas as obras”, para outros a tarefa foi um pouco mais áspera.

Como Igor Martins, aluno na mesma escola do Funchal. O estudante, que acabou a prova às 11h30 e optou por dispensar os 30 minutos de tolerância (até às 12horas) para rever as respostas dadas, também escolheu não responder ao terceiro grupo, o desse tal texto inesperado sobre os heróis de Pessoa e de Camões. Apesar disso, Igor estava confiante. Considerou o exame “mais fácil do que esperava”, se comparado com as provas dos anos lectivos anteriores: “Para esta estudei três dias, Português é mais fácil, estou seguro. No mínimo tenho 15, que é muito bom. Para História é que já estudo há duas semanas, são seis manuais. Quero entrar em Desporto em Rio Maior”, conta o aluno de 18 anos do curso de Línguas e Humanidades.

Ao DIÁRIO, Jorge Moreira - que, recorde-se, está a prestes a terminar 31 anos à frente da escola Jaime Moniz - lembra que, actualmente, os alunos são obrigados a submeter-se às provas nacionais na 1.ª fase dos exames nacionais, a menos “que tenham um motivo muito especial para não o fazer, como os relacionados com a saúde, por exemplo, se explicados com a devida justificação médica”. Este ano, nesta escola do Funchal, revela ainda Jorge Moreira, estão inscritos 1.273 alunos para as provas, para resolver um total de 2.651 exames nacionais. A Jaime Moniz, sublinha o presidente do Conselho Executivo da escola, é o estabelecimento de ensino na Região “com mais alunos a fazer exame nacional”. Cada estudante faz uma média de “2,11” provas.