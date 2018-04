Homenagear o atum nos mais diversos aspectos. É esta a premissa que leva à concretização do festival ‘Rota do Atum’, que decorre de 5 a 9 de Junho, na ilha do Porto Santo.

A organização do evento está a cargo do Vila Baleira Resort, que promete uma primeira edição repleta de workshops, tertúlias, música, dança, artes de pesca, artesanato, exposições de fotografia, arte urbana e muito humor. E é neste último ponto que a organização avança que a presença do humorista Herman José já está confirmada para o festival.

De acordo com uma nota de imprensa, a ‘Rota do Atum’ conta com a curadoria gastronómica do chef Cordeiro, que conduzirá uma ‘armada’ de chefs nacionais e internacionais que se juntam ao chef residente Manuel Santos, do Vila Baleira Resort. Os chefs Carmine Basile, de Itália, e José Lopez, de Espanha, são “alguns nomes consagrados” que estarão no festival.

Quanto à programação da ‘Rota do Atum’, todas as noites haverá um jantar temático sobre a forma de confecção do atum nos mais variados países convidados, que culminará num jantar de gala com a apresentação de vinhos de mesa madeirenses.

A organização diz, ainda, que os ‘festivaleiros’ vão poder participar em workshops de cozinha com degustação, sendo que também foi criado um concurso gastronómico denominado ‘A Estrela é o Atum’, que convida todos os portossantenses a apresentar as suas criações que tenham por tema o atum.

Os workshops e as tertúlias vão abordar o tema do atum em várias perspectivas, desde a questão ecológica aos testemunhos dos pescadores. A dança fica a cargo do grupo ‘Danças do Mundo in Madeira’, que fará várias actuações durante o festival, no qual a música também vai também ter um lugar privilegiado, com a presença de vários artistas.

As visitas aos atuneiros, acompanhadas por pescadores, e a presença de artesãos locais ao longo de todo o evento também fazem parte da programação.

A exposição de fotografia de Pepe Brix, que durante meses acompanhou as vidas dos pescadores de atum na costa dos Açores, vai também estar patente no Vila Baleira Resort, no âmbito do referido festival, e a arte urbana vai também ter o seu lugar com o artista Third a elaborar ao vivo um mural que pode ser acompanhado por todos durante a sua execução e que ficará como memória futura desta primeira edição.