Herberto não ganhou o Nobel “porque os suecos são ignorantes”

O escritor Rui Zink, autor duma obra diversificada e multifacetada, critica a academia sueca por nunca ter concedido o Nobel da Literatura ao madeirense Herberto Hélder, considerado o maior poeta português da segunda metade do século XX.

“Só não ganhou (o Nobel da Literatura) porque os suecos são ignorantes... e porque é português e madeirense”, conclui Rui Zink, que é também professor no Departamento de Estudos Portugueses na Faculdade da Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O escritor que, entre outros, publicou os romances Hotel Lusitano (1987), Apocalipse Nau (1996), O Suplente (2000) e Os Surfistas (2001), primeiro e-book em língua portuguesa, apesar de assumir-se “optimista”, considera que a mais alta distinção no âmbito da literatura nem sempre premeia os melhores, por entender que a atribuição do Nobel da Literatura “não tem a ver com a competência de um (José) Saramago. Tem a ver com a competência ou a incompetência de uma academia sueca, que como todos nós sabemos, aquilo está tudo em casa descasa. Eles são umas bestas, são uma série de tontos. Vê-se logo que são suecos”, reage o escritor que ontem marcou presença na Feira do Livro do Funchal.

Instantes antes de subir ao palco para aquela que foi mais uma Conversa Literária inserida no certame, desta feita conduzida por Valentina Jesus, Rui Zink, além de irónico no jogo de palavras, não poupou na crítica categórica dirigida à academia sueca.

“Nunca li na Bíblia: Deus mandará 40 suecos para decidir o que é bom naquele tempo, não. O facto de eles darem ou não darem o prémio pode honrar mais a pessoa, mas a quem honra ou desonra é sobretudo a Academia. Quem dá o prémio fala mais sobre si do que o recipiente. O Brasil nunca teve um prémio. A literatura cabo-verdiana nunca teve um prémio e é pujantíssima. O Brasil tem um Guimarães Rosa, teve o Ruben Fonseca e a Clarice Lispector e nunca houve um prémio para a literatura brasileira. Isso diminui a literatura brasileira? Não. Diminui esses idiotas”, atirou Rui Zink.

Sobre a nova literatura portuguesa, que era o tema da conversa diante do público, o escritor lisboeta já com inúmeras obras editadas e alguns prémios arrecadados, diz que o que diferencia a nova literatura da anterior são os problemas diferentes que as novas gerações de escritores enfrentam. “Enfrentam uma realidade diferente porque ao contrário do Cardoso Pires, eles têm telemóveis, ao contrário do Gil Vicente eles têm tweeter, ao contrário da Florbela Espanca, o amor livre já não é pecado e as mulheres já não dependem da virgindade”, destaca. Também porque “enfrentam desafios estimulantes, porque vivemos num tempo estimulante, onde a crise política é sempre estimulante, Portugal deixou de a ter mas agora o Mundo é que a tem – Portugal anda sempre em contra-mão ao mundo – e os jovens escritores têm de responder a isso”, concretizou.