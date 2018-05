Herbário padre Manuel Nóbrega

O Governo Regional vai atribuir ao Herbário do Jardim Botânico Eng.º Rui Vieira o nome do padre Manuel Nóbrega, recentemente falecido.

Principiado em 1957, antes da criação oficial do Jardim Botânico da Madeira, este herbário é constituído por um acervo que reúne, aproximadamente, vinte e seis mil exemplares de plantas vasculares, avasculares e líquenes, enriquecido ao longo dos tempos com novas colheitas e colecções que o transfiguraram no expoente da história da flora da Madeira, para o qual muito contribuiu o notável naturalista Padre Manuel Nóbrega, com a inventariação da distribuição de espécies endémicas e a descoberta de novas espécies e de outras dadas por extintas.

Considerando que a dádiva do padre Manuel Nóbrega permitiu o incremento da subcolecção de plantas vasculares e a criação da subcolecção de plantas criptogâmicas, engrandecendo de forma determinante a investigação científica na área da Botânica, será aprovada amanhã, em Conselho de Governo, uma resolução para atribuição do seu nome ao herbário existente no Jardim Botânico.

Uma homenagem que pretende valorizar o mestre na sua arte e reconhecer a sua profunda competência técnico-profissional e inteligência prática colocadas ao serviço do Herbário do Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, aliadas às suas excepcionais qualidades e virtudes humanas, pela afirmação constante de dotes de elevado carácter, abnegação e espírito de sacrifício.

O padre Manuel Nóbrega é visto pelos seus pares como o naturalista, o coleccionador, o botânico capaz de galgar montanhas e vales, superar-se e colocar a sua vida em risco, à procura daquela planta única no mundo que só ele sabia onde estava e que era diferente de todas as outras que já tinha visto ou ouvido falar. Adorava as preciosidades botânicas da Madeira e encantava quem tinha o privilégio de com ele desenvolver pesquisa no terreno, quer pelo conhecimento dos trilhos e atalhos nas serras e escarpas, quer pela destreza como caminheiro e motor da superação dos obstáculos, mas principalmente pela sensibilidade na análise dos pormenores de cada musgo, feto, árvore ou uma singela flor silvestre.

Assertivo na identificação, sabia sempre algo sobre aquela planta, seus usos e costumes.

A abordagem por vezes filosófica completava-se com o conhecimento das ciências naturais, numa visão holística com a perspectiva de salvaguarda dos valores naturais e culturais da Região. Era procurado e respeitado por investigadores, amantes da natureza e povo em geral.