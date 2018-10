Henrique Rosa Gomes sagra-se campeão luso

O jovem piloto madeirense conquistou no passado domingo o título de campeão nacional de Jet Ski na categoria de Ski GP1, num evento que teve lugar em Peso da Régua.

Depois dos títulos europeus e ibéricos alcançados ao longo de 2018, o atleta do Marítimo fechou com ‘chave de ouro’ o campeonato português, na quinta e derradeira etapa da prova. Estando na liderança do campeonato à entrada...