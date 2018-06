Henrique Rosa Gomes foi segundo nos Nacionais

O piloto madeirense, Henrique Rosa Gomes, estreou-se, no passado fim-de-semana, no Campeonato Nacional de Jet Ski, ao conquistar um segundo lugar na categoria rainha da modalidade.

Numa prova disputada em Valada, no passado dia 16 de Junho, o atleta do DIÁRIO veio a estrear o seu novo equipamento desportivo da marca Kawasaki e apesar de não ter tido a oportunidade de preparar o ‘jet’ a tempo e horas, uma vez que este apenas chegou ‘às suas mãos’ em cima da primeira prova do campeonato o piloto internacional veio a conquistar um brilhante segundo lugar final na principal categoria - Ski Division-, atrás de outro internacional Rui Sousa. Já o piloto açoriano Goncalo Rodrigues veio a fechar o pódio.

A segunda etapa do Campeonato está agendada para os dias 7 e 8 de Julho em Marco de Canaveses.