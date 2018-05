Henrique Rosa Gomes conta com nova ‘montada’

O piloto madeirense Henrique Rosa Gomes adquiriu um novo jet ski com o qual vai competir, esta temporada, nos campeonatos nacional e da Europa.

Trata-se de uma Kawasaki Sx-r com 1600 cc, um equipamento melhor do que aquele que utilizou no ano passado e que, por isso mesmo, o coloca em melhores condições para disputar os lugares cimeiros da classificação, nomeadamente nas provas internacionais.

Henrique Rosa Gomes, que defende as cores do Club Sport Marítimo e que será, igualmente, piloto oficial da Kawasaki, tem vindo a preparar-se fisicamente para o campeonato nacional, cuja primeira prova está agendada para o dia 10 de Junho, na Valada. O piloto madeirense assume a ambição de entrar a vencer nesta primeira prova da temporada, até porque um dos objectivos para a época passa por “ganhar o campeonato nacional”.

No que diz respeito ao campeonato da Europa, cuja primeira etapa se realizará em Portugal, no mês de Julho, Henrique Rosa Gomes aponta como objectivo melhorar a sua prestação de 2017. “No ano passado fiz 5.ºs lugares, pelo que a ideia passa por ir para a frente. Vamos ver como corre a primeira prova, mas estou confiante”, refere, admitindo que “se houver condições para lutar pelo título, vamos naturalmente fazê-lo”.

Os projectos do piloto madeirense para esta época contemplam, ainda, a participação no campeonato Ibérico, assim como a presença na Taça do Mundo, que se disputa no Lake Havasu, no Arizona, Estados Unidos.