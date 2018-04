Helicóptero esperado em Junho

O helicóptero e os sapadores aéreos para combate a fogos florestais devem chegar à Madeira em Junho. A vinda dos meios aéreos, como explicou o presidente do governo regional, está dependente do concurso nacional que deverá estar concluído em Maio. Miguel Albuquerque, que ontem participou no debate mensal no parlamento, lembra que o aluguer do helicóptero vai custar 1,2 milhões de euros “dos impostos dos madeirenses”.

O estudo realizado mostra que a utilização de meios aéreos é impossível em condições atmosféricas extremas. “É bom que as pessoas não sejam enganadas”, afirma.

Albuquerque também informou o plenário das medidas de prevenção que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente a limpeza de 355 hectares de floresta, em dois anos e a criação de uma faixa corta-fogo de 460 hectares. Entre 2018 e 2020 serão criadas duas equipas de sapadores florestais.

O presidente do governo regional esteve no parlamento para um debate mensal com o tema ‘Prevenção de Riscos Naturais’ e fez-se acompanhar do vice-presidente, Pedro Calado, do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, do secretário do Equipamento e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves e da secretária regional dos Recursos Naturais, Susana Prada.

“A Madeira está mais protegida para responder a riscos extremos”, garante Miguel Albuquerque que também reconhece que as alterações climáticas agravaram as situações a que as populações estão expostas.

O presidente do governo respondia ao deputado do PSD, Carlos Rodrigues que criticou a forma como a República apoiou a Madeira nas situações de catástrofe, em comparação com as medidas adoptadas para o continente. “Um país, dois tratamentos”, afirma.

José Manuel Rodrigues, do CDS, desafiou o governo a avançar com um plano regional de protecção da floresta contra incêndios.

Rafael Nunes, do JPP, confrontou Albuquerque com a situação da Ribeira Brava que, depois de 59 milhões de euros em obras, continua a ter situações de risco.

Números da Lei de Meios

Dos 1.080 milhões de euros da Lei de Meios, faltam ser disponibilizados 471 milhões, sendo 269 milhões da responsabilidade da República e 202 do orçamento regional.

Até agora já foram gastos 415 milhões de euros e outros 73 milhões estão destinados a obras em curso. Os dados foram apresentados por Pedro Calado que, em resposta a Victor Freitas, do PS, garantiu que o governo está a cumprir o plano traçado e disponibilizou-se para entregar dados pormenorizados.

Números que não convenceram o deputado socialista que acusa Calado de não saber fazer contas. O vice-presidente pediu a palavra, por três vezes, para repetir os números.

Sílvia Vasconcelos, do PCP, desafiou o governo a avançar com um observatório regional do ordenamento do território e do urbanismo e referiu os problemas criados pela plantação de eucaliptos. Em resposta, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais garantiu que é proibida a plantação de eucaliptos e que o plano de ordenamento florestal está a ser cumprido.

Amílcar Vasconcelos, secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas, garantiu, a Roberto Almada (Be) que os inertes estão a ser retirados da Meia Légua.

O Plano de Ordenamento da Orla Costeira do Porto Santo estará pronto em Dezembro e, depois, será aberto concurso para o plano da Madeira. A garantia, mais uma vez, é da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, em resposta a uma pergunta de Gil Canha.

O secretário da Saúde, que tem a seu cargo a Protecção Civil, afirmou que, no que diz respeito à “fase de combate” às situações extremas, como incêndios e aluviões, a Madeira “tem meios” que já mostraram a sua eficácia.

O governante sublinha que, ao contrário do continente, “para a Madeira, 2018 não é o ano zero da Protecção Civil”.