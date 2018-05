Helicóptero chega à Madeira a 11 de Junho

É já no próximo dia 11 de Junho (segunda-feira) que chegará à Madeira o meio aéreo que vai integrar o Plano Operacional de Combate a Incêndios 2018 (POCIF), que estará em vigor entre 15 de Junho e 15 de Outubro. A confirmação da data de chegada já foi dada ao Governo Regional, assim como o modelo do meio aéreo: trata-se, tal como o DIÁRIO já havia noticiado em Agosto do ano passado do helicóptero ligeiro ECUREIL AS350B3 para ataque inicial. Este meio, que permite o embarque de equipas e brigadas helitransportadas para apoio à consolidação do trabalho aéreo no combate a incêndios, terá como centro logístico/heliporto a sede do Serviço Regional de Protecção Civil, local onde há um ano (quando se realizaram os testes aos meios aéreos), o helicóptero utilizado ficou baseado, e que oferece todas as condições de segurança definidas por lei.

De acordo com informações fornecidas ao DIÁRIO pela Secretaria Regional de Saúde (SRS), que tutela a Protecção Civil ao nível regional, o aluguer deste meio aéreo será suportado pela Região, apesar de integrado no concurso nacional para os meios aéreos de combate aos incêndios lançado pelo Ministério da Administração Interna.

A integração no concurso nacional foi feita a pedido do Governo Regional da Madeira, após várias reuniões de trabalho mantidas entre o secretário regional da Saúde com a tutela da Protecção Civil e o Ministro da Administração Interna. “O objectivo foi o de garantir o meio aéreo a custos mais vantajosos, beneficiando-se da economia de escala gerada”, recorda a SRS.

A confirmação da chegada à Madeira do meio aéreo em causa, deixa o secretário regional, Pedro Ramos, visivelmente satisfeito. “É mais um compromisso para com a população, que o Governo cumpre com elevada responsabilidade, rigor, na defesa da vida humana e dos seus bens. Entendemos a segurança da população como o pilar da nossa acção política e do desenvolvimento de uma região insular como a nossa”, sublinha.

Formação das equipas inicia-se na próxima semana

Tal como havia sido definido no relatório elaborado pela Estrutura de Missão criada para a implementação dos meios aéreos para combates a incêndios na Região, para operar neste novo meio serão criadas equipas constituídas por 5 operacionais especializados em intervenção imediata em incêndios florestais, a recrutar entre os corpos de bombeiros ou sapadores florestais da Madeira.

O processo de selecção já foi concluído e foram seleccionados 14 elementos que iniciam formação na próxima semana. Serão treinados ao nível dos procedimentos de segurança, em voo e em terra, dentro e fora da aeronave.

Medida aprovada a 31 de Agosto de 2017

A 28 de Junho de 2017, por resolução de Conselho de Governo foi constituída uma Estrutura de Missão que teve como objectivo apresentar uma proposta de implementação dos meios aéreos de combate a incêndios florestais na Região Autónoma da Madeira.

Com base no relatório apresentado, o Governo Regional aprovou, a 31 de Agosto do ano passado, a utilização de meios aéreos no combate aos fogos florestais, para ataque inicial, ATI, mediante o uso de helicóptero ligeiro, cujas características técnicas constam do relatório, como a solução que melhor se adequa à realidade da Região, no período compreendido entre 15 de Junho e 15 de Outubro de cada ano.

O valor estimado da operação anual é de um milhão e duzentos mil euros, verba que foi inscrita no orçamento deste ano.