O madeirense Hélder Ornelas integra a selecção portuguesa de a partir de segunda-feira irá disputar a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal para atletas com síndrome down.

O atleta do Clube Desportivo ‘Os Especiais’ está assim de regresso à selecção lusa, da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental (ANDDI) para mais um evento internacional, depois...