Hélder Basílio de volta

O velejador madeirense Hélder Basílio, juntamente com o continental José Caldeira estão de volta já amanhã ao circuito mundial de vela, Extreme Sailing Series, naquela que será a terceira etapa da competição destinada aos ‘Flying Phantom’.

Depois dos sexto lugares alcançados em Muscat, Oman, e Baie de Quiberon (França) a equipa lusa da Uon Sailing Team, em representação da Associação Náutica da Madeira. tenta agora, na baía de Barcelona procurar preciosos pontos para poder subir no ranking do circuito, num evento que arranca amanhã e termina no domingo.

À entrada para esta prova, a dupla lusa ocupa um brilhante quarto posto, entre as 13 equipas participantes, somando 30 pontos, menos cinco que os terceiros classificados, os franceses do Culture Foil.