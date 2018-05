‘Happy Island’ mostra-se em antestreia no MUDAS

É já entre amanhã e domingo que terá lugar no MUDAS. Museu da Arte Contemporânea da Madeira, a antestreia do novo espectáculo do grupo Dançando com a Diferença, companhia de Dança Inclusiva dirigida por Henrique Amoedo.Denominada ‘Happy Island’ esta nova criação surge de uma colaboração entre este grupo madeirense e La Ribot coreógrafa espanhola que há largos anos desenvolve o seu trabalho artístico na Suíça.

‘Happy Island’ é assim uma produção do grupo Dançando com a Diferença e La Ribot Cie. em coprodução com Le Grütli-Centre de Produção e de Difusão das Artes Cénicas - Festival La Bâtie (Genebra) e o CN D, Centre National de Dança (Paris). Este espectáculo conta ainda com os apoios da AC/E (Acción Cultural Española), NAVE (Chile) e Fundação Ernst Göhner. A Residência Artística no Porto Santo, durante a criação deste espectáculo, contou com apoio dos ‘600 Anos – Madeira e Porto Santo’ através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Refira-se ainda que esta é a primeira vez que La Ribot cria uma peça para uma companhia de Dança Inclusiva, parceria única que despertou o interesse do sector artístico nacional e europeu. ‘Happy Island’ de La Ribot, sobe ao palco dos MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira com o elenco do grupo Dançando com a Diferença para um momento único de antestreia que desafiará a relação entre criador, companhia e público. Espetáculo muito especial e com uma presença forte da componente plástica e vídeo, nas palavras da coreógrafa, “Happy Island fala do desejo de existir. Uma celebração de todos os prazeres, imaginários, sensuais, sexuais, secretos e até mesmo os cósmicos!”

‘Happy Island’ será apresentado ao público regional amanhã e sábado às 21 horas e, no domingo, dia 6 de Maio, às 17 horas,

Mas não se ficará apenas pelo território regional. A estreia absoluta deste espectáculo será feita em Genebra, Suíça, no Theatre Grütli no Festival de La Batiê que acontecerá no início de Setembro, seguindo para Madrid onde se apresentará como destaque no Festival IDEM, nos palcos da Casa Escendida, voltando a Portugal, para a sua estreia nacional, no Teatro Viriato em Viseu. O público madeirense será o primeiro, ao nível mundial, a ter acesso a esta obra durante esta antestreia.

Os bilhetes que podem ser adquiridos no MUDAS e no Fórum Madeira custam entre 5 euros (público geral) e 3 euros (crianças até 12 anos, séniores - +65 anos -, estudantes e pessoas com deficiência).

Uma artista multifacetada

Nascida em Madrid, mas com actividade em Genebra, La Ribot é um nome sonante e largamente conhecido no panorama artístico global, é uma artista multifacetada nos mais diversos campos artísticos, La Ribot é bailarina, realizadora e artista plástica, os seus trabalhos não seguem a linearidade restrita aos trâmites dos campos que pretende explorar, o corpo, a arte e o meio são sem dúvida o material e fonte inspiração para os trabalhos desta artista consagrada.

Os seus projectos partem do movimento, do corpo e da própria origem da dança, para logo poder adoptar outras práticas, sistemas e materiais que os conceitos e ideias a levem recorrer. Desde muito cedo, a carreira desta artista foi marcada por interpretações ao vivo, como também como pelo uso de vídeo, da palavra e linguagem gestual.

Na sua juventude, La Ribot estudou ballet clássico, dança moderna e contemporânea na sua cidade natal, seguindo depois um percurso profissional e formativo internacional. Em 1984, em Madrid, estabelece-se como coreógrafa onde desenvolve no ano seguinte o seu primeiro trabalho ‘Carita de Angel’, um trabalho curto que consistia num trio de mulheres e numa composição musical que partia da canção homónima de Bonet de San Pedro (anos 40). Em 1986 fundou e dirigiu a BOCANADA DANZA, com a bailarina e coreógrafa Blanca Calvo, grupo este que, embora dissolvendo pouco tempo depois, permitiu a esta coreógrafa um período de experimentação com músicas corais e originais, entre outras narrativas diversas.

Em 1991, lança-se com o nome LA RIBOT e estreia ‘Socorro! Gloria!’, uma peça de humor subtil em género de striptease, onde usaria uma composição de 50 peças de roupa sobrepostas. Este trabalho foi fundamental para iniciar um período de captação de novos públicos para este género artístico e sobretudo para a sua estética criativa.

A obra inspirou La Ribot para a criação das ‘13 Piezas Distinguidas’, uma primeira série de solos que seriam o ponto de partida para o que viria ser as suas afamadas ‘Piezas Distinguidas’, um projecto que pretendia a criação de um total de 100 pequenos solos, que seriam apresentados em diversos blocos (espectáculos) ao longo da sua vida.

Em 2016, no Equador, estreou ‘ANOTHER DISTINGUÉE’ que incluiu a sua 53ª ‘Pieza Distinguida’, intitulada ‘Sacrifício II’.

Dentro dos seus trabalhos artísticos também se destaca a criação de objectos, instalações e trabalhados de proximidade com incidência sobre diferentes comunidades quer estas tenham experiência ou não no mundo das artes. Como artista plástica e coreógrafa, La Ribot possui uma relação muito estreita com desenvolvimento dos mais diversos trabalhos para espaços não convencionais, como é caso de museus. As suas obras, tanto no domínio visual como performativo e coreográfico, circularam os mais conceituados espaços de cultura mundiais.

No princípio dos anos 2000 integrou a Galería Soledad Lorenzo de Madrid com quem desenvolveu vários projectos em grande formato com a vídeo-Instalação Despliegue 2001 e Laughing Hole 2006, esta instalação-performance foi realizada para a Art Unlimited – Art Basel 2006 e ainda hoje circula pelo mundo inteiro.

Também se pode destacar PANORAMIX uma antologia de trinta e quatro ‘Piezas Distinguidas’ um conjunto de performances curtas que tinha desenvolvido até 2003 e apresentou no Tate Modern dentro da Live Cultures. Este trabalho posteriormente viajou por outros museus e espaços europeus, destacando-se Museu Reina Sofia e o Centro Pompidou de Paris.