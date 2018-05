Há três que ainda não se decidiram

Fechou ontem a época do Nacional, com a realização do último treino, que serviu de despedida para aqueles que não vão continuar no projecto, como são os casos de Diego Silva, Mateus Silva, Edgar Abreu, Diego Medeiros, Vanilson e Nii Plange.

Como foi referido na edição de ontem, o Nacional já conta com 17 jogadores para a nova temporada, os reforços Brayan Riascos (ex-Oliveirense) e Kalindi Souza (ex-Penafiel), que se juntarão àqueles que renovaram - Jota, Nuno Campos, Júlio César, Diego Barcelos - e aos que têm contrato - Daniel Guimarães, Framelin e Gauther, Mauro Cerqueira, Elízio, Sérgio Marakis, Kaká, Camacho, Vítor Gonçalves, Witi e Rochez.

Por confirmar está a continuidade de Ricardo Gomes, Diogo Coelho e Felipe Lopes, jogadores que estão em negociações com o clube alvinegro para prolongarem os vínculos contratuais.

Quanto a Murillo, é dado como certo como reforço do Sp. Braga, ainda que do Brasil cheguem ecos de que o negócio não está concluído e de que o Nacional ainda é uma hipótese.

Outro jogador que o Nacional deseja manter é Christian, mas tem contrato com o P. Ferreira... f.s.