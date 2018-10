“Há quem queira fechar as escolas privadas”

As escolas privadas/ensino particular, nos vários níveis de ensino na Madeira, recebem este ano lectivo um total de 29.116.385,27 €, ou seja, mais de 29,1 milhões de euros. Este é um valor considerado justo pelo secretário regional da Educação, que justifica a aposta que, ano após ano, há algumas décadas, a Região tem feito na complementaridade destas instituições às do sector privado....