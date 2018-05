Há progressos contra o cancro mas não há varinha mágica

O director do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, João Oliveira, alertou, ontem, no Funchal, para a necessidade da sociedade moderar as expectativas sobre as novas possibilidades de tratamento do cancro, pois há um “desequilíbrio” entre aquilo que é difundido pela “propaganda” das farmacêuticas e aquilo que são as provas científicas dos ensaios clínicos e no tratamento dos doentes.

“Sem negar os progressos enormes no tratamento de algumas doenças oncológicas, a verdade é que em muitas situações existe uma hiperinsuflação das expectativas que depois, na prática, não são concretamente demonstradas pelas provas”, observou o especialista na conferência que deu no Hospital Dr. Nélio Mendonça, acrescentando: “Achamos que há um toque de varinha mágica só porque se disse que aquele tratamento ia ser muito eficaz. A ciência exige mais do que isso. Exige demonstrações experimentais e a sua análise rigorosa”.

João Oliveira afirmou que “às vezes fazem-se experiências clínicas, obtêm-se dados e depois não somos fiéis aos dados”. Os resultados, mesmo que marginais ou não comprovados, são interpretados e a informação difundida da forma que melhor convém aos fabricantes de tais substâncias. De tal modo que doentes e suas famílias pressionam no sentido da sua inclusão no tratamento ou até da sua participação em ensaios clínicos. “Há um desequilíbrio entre a propaganda das expectativas fundadas ‘versus’ a propaganda dos usos que é muito de pós-verdade”, afirma o director do IPO, que compara a situação à política de Donald Trump, que distorce a realidade até ela corresponder aos desejos e sonhos da população. Apesar destes alertas, o especialista considera que é possível e desejável dar esperança ao doente mas baseada em progressos concretos da ciência. A este respeito assegurou que “os novos medicamentos que são efectivamente eficazes são colocados no mercado de forma relativamente rápida”. Há medicamentos que alteram por completo o quadro de uma doença. Por exemplo, desde que foi inventado o Imatinib a Leucemia mielóide crónica deixou de ser uma doença da qual se morria ao fim de 5 anos e neste momento os doentes vivem com esperança de vida praticamente normal. Também garantiu que “em Portugal não há nenhum bloqueio no Serviço Nacional de Saúde à utilização de meios terapêuticos eficazes”, apesar do seu custo ser elevado, por vezes até injustificadamente elevado.

Médicos “são quase agredidos”

A conferência suscitou intervenções curiosas por parte de médicos e outros profissionais de saúde do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Silvestre Abreu, especialista em Endocrinologia, descreveu que os médicos “são quase agredidos” quando não prescrevem um medicamento novo. Por isso, pediu regras claras: “Não pode haver hipocrisia dentro das instituições [de saúde] que dizem que vão pagar a toda a gente quando sabem de antemão que não têm capacidade para o fazer”.

Já a presidente da comissão de farmácia e terapêutica assumiu que “não tem sido fácil acompanhar esta inovação toda”. Por um lado, o Infarmed inclui no formulário medicamentos que “até nem têm muita evidência”. Por outro, é preciso garantir os medicamentos a todos os doentes de igual forma, o que tem feito subir os encargos do SESARAM com medicamentos inovadores – a factura subiu de 3 milhões de euros em 2016 para 4,7 milhões em 2017. Significa 15% do orçamento da farmácia.