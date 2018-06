Há “predisposição” para resolver os problemas do radar do Areeiro

A Comissão Parlamentar de Defesa Nacional inicia hoje uma visita à Madeira, num programa de três dias que inclui reuniões com o Representante da República, com os presidentes da Assembleia e do Governo Regional e ainda com o Comandante Operacional da Madeira. A presidir a delegação de deputados estará Marco António Costa que, ao DIÁRIO, antecipa alguns dos temas que estarão em análise durante esta deslocação.

A que se deve esta visita?

Esta visita insere-se num programa de visitas em todo o território nacional às Unidades, Estabelecimentos e Órgãos das Forças Armadas. Pretende-se tomar directo conhecimento da realidade, apreciar o apoio dado às populações e averiguar a necessidade de investimentos que possam dirimir eventuais lacunas e dificuldades.

Curiosamente a Comissão não vai ao Porto Santo, no entanto alguns defendem que a ilha tem condições para ser a grande base aérea militar portuguesa. Qual a sua opinião?

Não me cabe expressar opiniões pessoais mas não deixaremos de suscitar tal apreciação nas reuniões institucionais que iremos realizar.

Certamente a Comissão está par dos problemas existentes no sistema de comunicações do radar militar do Pico do Areeiro?

Tem algum dado que nos indique para quando uma resolução? Este problema é conhecido e tem sido colocado com alguma regularidade nas audições regimentais ao senhor Ministro da Defesa por uma senhora Deputada da Madeira. Julgo haver uma predisposição das autoridades nacionais com poder executivo para resolver este problema do radar.

É um assunto importante que será apreciado nas reuniões e nas visitas que realizaremos. Está inclusivamente prevista uma visita da Comissão de Defesa amanhã à Estação Radar nº 4.

Recentemente o Primeiro-Ministro acedeu liquidar as dívidas das Forças Armadas ao Serviço Regional de Saúde. Acha que essa cedência, empatada alguns anos, é uma clara manifestação de simpatia política pré-eleitoral ou António Costa limitou-se a pagar aquilo que é uma evidência?

O cumprimento das obrigações financeiras do Estado com as Regiões Autónomas mais não são do que o cumprimento dos deveres institucionais inerentes às relações entre órgãos do Estado e os diferentes níveis da administração. Quero acreditar que o Governo da República cumprirá com a palavra dada e pagará todas as dívidas existentes com a Região Autónoma da Madeira.

Fica preocupado ao ouvir que foram violadas normas da NATO no curso de comandos que tirou a vida ao madeirense Hugo Abreu?

Trata-se de uma matéria sobre jurisdição das justiças militares e criminal. Devo contudo deixar claro que o curso de comandos é muito exigente e visa preparar tropas especiais sujeitas a grandes provações no cumprimento das suas missões. Importa no entanto realçar que mesmo estes cursos são sujeitos a normas que visam salvaguardar a integridade física e moral dos formandos e simultaneamente sujeitá-los a uma formação muito exigente que muitas das vezes é levada ao extremo da resiliência física e psicológica. Lamento muito as mortes que se verificaram nesse curso de comandos e realço a transparência da actuação das chefias do Exército no apuramento de todas os factos que estiveram na origem de tão fatídico curso e ainda na introdução dos ajustamentos regulamentares e funcionais que se exigem para remover riscos indevidos e injustificados .

A família exige 300 mil euros ao Estado. A Comissão acha justa este pedido de indemnização?

A comissão não se pode intrometer em matérias de natureza judicial ou de natureza executiva mas pode e deve fiscalizar os actos executivos do Governo, da Administração e das Forças Armadas .

A presença de dois agentes da Política Marítima, uma embarcação semirrígida de alta velocidade e uma embarcação anfíbia e o próprio sistema Costa Segura garantem eficazmente a fiscalização nas ilhas Selvagens e a soberania portuguesa?

A questão das Selvagens é de soberania pelo que o Estado deve assegurar os meios necessários para o canal cumprimento de tal missão. A minha experiência faz-me afirmar que a Marinha Portuguesa não deixa de assegurar as adequadas condições para o cumprimento das diferentes missões que a Polícia Marítima está obrigada a cumprir.

Para quando o ‘preto no branco’ da transferência das instalações anexas do Farol de São Jorge?

Trata-se de matéria de competência executiva mas que merecerá a nossa melhor atenção e acompanhamento no âmbito da missão de fiscalização política que à AR deve exercer. Recordo que sobre este tema a Assembleia da República já se expressou institucionalmente através de resolução aprovada, salvo erro, por unanimidade que insta o governo a dar execução a tal pretensão da Região Autónoma da Madeira

Por fim agradeço está oportunidade de responder a este questionário e desejava agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, ao Senhor Presidente do Governo Regional e ao senhor Representante da República a extraordinária disponibilidade e apoio a esta importante visita .

Queria por fim registar o facto de esta visita contar com o a presença do Senhor Almirante CEMGFA, do Senhor General CEME e de representantes dos Senhores Almirante CEMA e General CEMFA e ainda a colaboração inexcedível do Comandante Operacional da Madeira, Senhor Major-General Carlos Perestrelo na preparação e apoio à concretização desta missão de soberania da AR na Madeira .