Há mais motivos para ficar

A quarta edição do Fica na Cidade tem muito mais a oferecer do que a extensa congregação de 150 artistas, 40 concertos e quatro palcos espalhados pelas ruas do Funchal, de 2 a 9 de Maio.

Sabe-se agora que fruto da parceria entre o centro comercial La Vie e a Câmara Municipal do Funchal, o palco que foi montado o ano passado à entrada deste espaço muda-se para o Museu Café, junto à Praça do Município, local onde irão decorrer as ‘after parties’ do Fica na Cidade, entre os dias 3 e 5 de Maio, isto é, de quinta-feira a sábado.

Nesse sentido, neste quinto palco que dá pelo nome de ‘Vive La Vie’, Celso Velosa abre as hostilidades no primeiro dia desta sessão, juntando-se à projecção do ‘Go Go’. Pelo meio temos uma senhora da música. Anuska é a entusiasta de serviço no dia 4, contando com os efeitos visuais dos ‘Glitch’. A fechar esta oferta surge o produtor madeirense electrizante Li-Polymer, a fazer-se acompanhar novamente pela projecção dos ‘Glitch’.

“Entrando no espírito do maior evento de música do Funchal, e de acordo com uma estratégia que tem levado a que o La Vie Funchal esteja cada vez mais presente na vida da cidade e, em especial, na sua cena cultural, o ‘Fica depois do Fica’ vai permitir, igualmente, que se dê palco às artes visuais e aos artistas regionais”, esclarece a CMF, que pretende construir um ambiente artístico em torno deste espaço.

Assim, com o intuito de promover o património da nossa cidade, os nossos valores culturais e a produção artística da nossa Região, o La Vie Funchal promove uma exposição colectiva, que constituirá o cenário e o ambiente das after parties, contando com a participação de quatro artistas, sendo eles Carolina Fernandes (Cábi), Diana Serrão, Fátima Spínola e Rodrigo Sousa. As obras a apresentar atravessarão a linguagem do desenho, instalação, escultura, video art e fotografia, dialogando com um dos museus mais emblemáticos e ricos da Madeira, o Museu de Arte Sacra do Funchal.

À ‘Descoberta dos Sabores’

No que concerne a outra parceria, desta feita entre a CMF e ACIF, deu-se este ano um aumento substancial do número de restaurantes aderentes ‘À Descoberta dos Sabores’, mesmo depois da diminuição do número de palcos em relação ao ano passado: serão 34 parceiros, por comparação aos 22 que se associaram à terceira edição do Fica na Cidade. A título de exemplo, na Rua da Carreira, por exemplo, a adesão é próxima dos 100%, garante fonte camarária.

As principais alterações à mesa, relativamente ao ano passado, passam essencialmente pela criação de um ‘Menu Fica na Cidade’, em detrimento do ‘Petisco + Bebida’.

Não há um valor fixo de 3,50 euros, mas, isso sim, menus que vão desde os 4,50 euros, como por exemplo um prego especial com bebida, até aos 20 euros, podendo com esse valor degustar um atum braseado no calhau, havendo ainda direito a mousse de maracujá e bebida.

“Não há um período para decorrer a promoção. No ano passado era das 18 às 20 horas, este ano é a partir das 18 horas até à hora de fecho de cada cozinha”, garante a organização, adiantando que todos os restaurantes aderentes terão à porta a bandeira ‘À Descoberta dos Sabores’, pelo que o incentivo é que as pessoas entrem e peçam o ‘Menu Fica na Cidade’.

Amanhã, pelas 18 horas, no Museu Café, decorre a apresentação oficial do Fica na Cidade 2018, com a presença do presidente da CMF Paulo Cafôfo.