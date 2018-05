Há dinheiro para fazer obras em quatro esquadras

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou, ontem, no Funchal, que nos próximos três anos serão realizadas obras nas esquadras da PSP de Machico, Santa Cruz, Ponta do Sol e Porto Santo, no valor de 3,5 milhões de euros. A declaração foi feita na tomada de posse do novo comandante da Polícia, Luís Simões, que decorreu no edifício do Comando Regional.

Cabrita disse que nas esquadras que vão ser alvo de intervenção serão criados espaços para atendimento de vítimas de violência doméstica, um fenómeno que, conforme fez questão de lembrar, é mais grave na Madeira do que no resto do país.

Governo Regional assume arranjo da esquadra da Calheta

Ainda durante o discurso do ministro no Comando da PSP, em surdina, algumas pessoas comentavam que também a esquadra da Calheta estava a necessitar de obras. Mais tarde, na Quinta Vigia (ver notícia nesta página), Eduardo Cabrita viria a reconhecer que sim, que há necessidade de uma intervenção naquela esquadra, mas que os trabalhos naquele imóvel, que pertence à Região, são mais ligeiros e serão realizados “em diálogo com a autarquia local e com o apoio do Governo Regional”. Miguel Albuquerque admitiu que as receitas das multas de trânsito, que são geridas pelo seu executivo, “poderão ser utilizadas para esse fim”.

Voltando à cerimónia no Comando Regional da PSP, o ministro revelou ainda que serão adquiridos novos equipamentos de protecção dos profissionais da Polícia e viaturas, embora sem quantificar tais investimentos. Eduardo Cabrita sublinhou que estes investimentos contribuem para reforçar a imagem de segurança que Portugal e a Madeira já gozam e que é determinante no seu sucesso enquanto país e região de vocação turística.

Comandante promete serviço e diálogo

Serviço e diálogo foram duas palavras presentes em várias passagens da intervenção de Luís Simões na sua tomada de posse como comandante regional da PSP na Madeira. “A PSP existe para servir Portugal e os portugueses, e o Comando Regional da Madeira continuará, sob o meu comando, a servir todos aqueles que vivem, trabalham ou visitam a Região Autónoma da Madeira”, prometeu o oficial da Polícia. O superintendente deseja também manter “comunicação e diálogo permanentes com todas as autoridades regionais”, de modo que “possibilite, a cada momento, identificar problemas de insegurança ou intranquilidade e encontrar as melhores respostas para os minorar e resolver”. Vai ainda apoiar todos os profissionais da PSP “independentemente da sua função ou grau hierárquico” e “acompanhar de perto” a respectiva acção.

O director nacional da PSP, Luís Farinha, esteve presente na tomada de posse de Luís Simões. Curiosamente, entraram no mesmo dia na Polícia e trabalharam “intensamente e muito próximo” nos últimos anos. Daí merecer a sua “total confiança e apoio permanente disponibilidade”.