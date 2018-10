Entre Abril de 2015 e o passado dia 2 de Outubro, 278 utentes do Serviço de Saúde da Região com diagnóstico de Hepatite C já tinham recebido tratamento para a doença. Porém, não se poderá dizer, pelo menos para já, que estejam curados.

