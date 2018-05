Há 1,5 milhões de empregos disponíveis a nível europeu

A 6ª Volta de Apoio ao Emprego mostrou aos madeirenses de que forma se podem candidatar a quase 1,5 milhões de vagas de emprego disponíveis a nível europeu. A iniciativa que decorreu ontem no auditório do Instituto de Qualificação Profissional, contou com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e pretendeu ser um apoio directo à empregabilidade.

Rita Andrade salientou que é importante que os alunos do IQP têm que perceber o que é ser “um cidadão da Europa, um cidadão de pleno direito e que oportunidades podem encontra”. “Por vezes o sair da Região ou o poder ter uma experiência de estágio profissional na Europa enriquece as pessoas, dá-lhes currículo”, assumiu a governante.

“O Governo Regional está fortemente empenhado no combate ao desemprego, tendo como objectivo reforçar a actuação na área do desemprego jovem. É o que tem sido feito, desde 2015, com sucesso”, referiu Rita Andrade.

A iniciativa de ontem serviu para mostrar soluções para uma melhoria da empregabilidade, através de formação profissional, estágios ou experiência internacional de voluntariado, bem como sugestões para aumentar a probabilidade de sucesso de uma candidatura.

A secretária da Inclusão assumiu que ainda existe algum desconhecimento em relação a estas oportunidades, pelo que se revela crucial falar de programas como os Estágios Erasmus na Europa e a Rede EURES: uma plataforma de apoio à mobilidade profissional na Europa.

Além destes, existe ainda p programa ‘Corpo Europeu de Solidariedade’, que se destina a jovens entre os 25 e os 30 anos, com uma vertente de voluntariado e uma vertente profissional, com possibilidade de emprego.

Houve ainda espaço para abordar os documentos EUROPASS, como sendo um caminho para a empregabilidade.

Referindo-se à quantidade de estágios e ofertas de emprego disponíveis, Rita Andrade assumiu que “temos os mundos a nossos pés”.