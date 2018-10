No próximo dia 8 de Outubro o Museu de História Natural inaugura a exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul’, uma exposição dedicada ao dermoplasticista, ictiologista e antigo director do museu localizado no Palácio de São Pedro, na Rua da Mouraria. O espaço celebra 85 anos com esta mostra.

Além da importância do trabalho realizado na Região desde que cá chegou, em 1930...