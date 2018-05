Guimães obriga CAB ao quinto jogo no play-off

Guimarães e CAB irão discutir esta quarta-feira que será a equipa que irá rumar às meias-finais do play-off final da Liga portuguesa de basquetebol masculino.

Ontem, no quarto jogo dos ‘quartos’ os ‘Amigos’ precisavam de uma vitória para carimbar o passaporte para a ronda seguinte, depois de no passado sábado ter alcançado a vantagem na eliminatória por 2-1.

Contudo este quarto jogo sorriu de feição para os vimaranenses que venceram por 89-76, com os insulares a conseguirem apenas equilibrar a partida no terceiro e último período. O Guimarães veio mesmo a ir para o intervalo a vencer por 50-37, depois do 22-20 e 28-17 nos primeiros parciais.

No reatamento a equipa de João Paulo Silva arriscou e veio mesmo a reduzir a marcha do marcador ao vencer o terceiro período por 17-19. Contudo nos últimos 10 minutos e acusando alguma cansaço, pelo facto de realizar dois jogos em dois dias seguidos, o CAB voltou a perder por 22-20, dando assim a vitória final ao Guimarães por 89-76.

O quinto e decisivo jogo está agora marcado para esta quarta-feira, pelas 20h30 no Pavilhão do CAB.