O guarda prisional Nelson Gameiro, condenado a dois anos de prisão por deitar fogo ao carro do irmão do deputado Gil Canha (pena suspensa se pagar 8.864 euros ao lesado), perdeu, no passado dia 24 de Maio, um recurso extraordinário no Supremo Tribunal de Justiça. Foi a última tentativa de fugir ao pagamento de uma indemnização.