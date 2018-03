As Grutas do Cavalum, situadas na encosta esquerda da ribeira de Machico, no sítio da Fazenda, são constituídas por cinco tubos de lava de várias dimensões, não ultrapassando, as maiores, os 300 metros.

A formação destas furnas resultou de escoadas de lava produzidas durante a actividade vulcânica que esteve na origem da nossa ilha e constituem um registo geológico importante dessa mesma actividade. “Devido às formações geológicas que possuem, estas grutas naturais revestem-se de elevado interesse científico-pedagógico, expondo diversos testemunhos do processo eruptivo, nomeadamente pingos de lava solidificada e superfícies encordoadas”, destacou numa primeira instância Hélder Spínola, biólogo madeirense.

O ex-presidente da Quercus esclareceu ainda que “apesar deste meio apresentar condições extremas para a existência de vida”, ele permite-nos “encontrar diversas espécies de pequenos invertebrados que desenvolveram adaptações morfológicas e fisiológicas especiais”, como é o caso de um conjunto de pequenos invertebrados que completam todo o seu ciclo de vida no interior destas furnas, nomeadamente, “insectos e aranhas”, endémicas.

“O trabalho desenvolvido por investigadores estrangeiros catalogou a existência de 14 espécies nas Grutas do Cavalum, três das quais são endémicas da Madeira e uma é exclusiva destas grutas, a aranha Centromerus sexoculatus”, explicou o especialista, considerando que “o número de espécies referenciadas, até à data, em todas as grutas da Madeira, é cerca de 24”, número que vira as atenções para “a preservação destas grutas de Machico”, pois estas possuem “mais de 50% das espécies referenciadas”.

Por outro lado, estudos em desenvolvimento pela Universidade da Madeira apontam para a existência de pelo menos 50 espécies de invertebrados nas Furnas do Cavalum, algumas das quais desconhecidas para a ciência.

“A reserva tem por objectivo a protecção das Furnas através da promoção de um melhor conhecimento científico sobre a sua biodiversidade, divulgação do seu património natural, sensibilização da população local e visitante, e estabelecimento de regras e condicionalismos que promovam a conservação do património natural existente”, proibindo-se no seu interior e em toda a área de reserva “o abandono de quaisquer tipos de resíduos sólidos ou líquidos, a realização de fogueiras ou queimadas, a destruição ou extracção de qualquer material de origem geológica, a colheita de exemplares animais e vegetais, excepto para fins científicos quando devidamente justificados e autorizados”, bem como “a abertura de qualquer tipo de novos acessos, excepto veredas em terra batida com objectivos inerentes aos da criação da reserva”, regras que podem esbarrar na pretensão camarária em dinamizar o espaço.

Autarquia tem plano turístico

“É um espaço que não está bem aproveitado”, assim o descreve Alexandre Marques, vereador da Câmara Municipal de Machico, quando questionado sobre as intenções do executivo camarário em requalificar as Grutas do Cavalum.

Apesar de não existir qualquer dotação orçamental destinada a um projecto que dinamize aquele espaço, o vereador diz que a pretensão está “a esbarrar” numa questão, o facto das grutas não se encontrarem em domínio público, ou seja, este polo de atractividade tem dono.

“Todos estes projectos têm sido desenvolvidos no âmbito do ‘Ecos Machico’. Estamos a tratar de diferentes propostas para potenciar as mesmas, só que para já, em termos efectivos, estamos a esbarrar no terreno de acesso às mesmas, que é privado”, afirmou Alexandre Marques, salientando que este foco de interesse “diz muito ao concelho e à própria Região”, tudo porque “há muita diversidade”, quer em termos de fauna, quer no ponto de vista geológico.

“A ideia é conseguirmos criar ali mais um polo de interesse turístico e científico. Seria um investimento avultado, sobretudo na criação do acesso, e depois noutra verba para minimizar o impacto das visitas na estrutura”, destacou o vereador, comparando este caso com as Grutas de São Vicente, onde poderá ser criado no concelho de Machico “algo semelhante”.

“Tentaríamos preservar o estado natural das grutas e fazer uma maior divulgação do que lá existe, sem uma grande intervenção”, disse, salientando que em termos educacionais “existem professores nas escolas de Machico que têm a sensibilidade de dar a conhecer estas grutas, organizando visitas de estudo”.

No imediato, a ideia passa então por melhorar o acesso às Grutas do Cavalum e criar um compromisso para “manter o estado natural, mas com a capacidade de receber mais visitas”, depois destas passarem para o domínio público, o que a acontecer “a ideia passaria por ter um retorno financeiro”, cobrando um preço por visita.

A lenda por detrás das grutas do ‘diabo’

Por detrás das Grutas do Cavalum há uma lenda que tem como protagonistas Deus e diabo, e que curiosamente é contada aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos daquele concelho. Reza esse conto que em tempos, na Madeira, o diabo aparecia sob a forma de Cavalum, um ser que se assemelhava a um grande e ruidoso cavalo, com enormes asas de morcego.

Andando este ‘aborrecido’, bateu à porta da igreja de Machico e aí, propôs um desafio a Deus, a ver se este ainda tinha forças para proteger a população do concelho.

O Cavalum provocou uma grande e feroz tempestade sobre a zona, terra e mar. O povo, afligido, fugia, tentando proteger-se. Satisfeito, o Cavalum observava, de alto, o caos que provocara.

Deus, por seu lado, enrolado em mantas junto ao lume, esperava que o Cavalum se cansasse da brincadeira, mas este rejubilava. Continuou a confusão até que o próprio crucifixo da igreja foi arrastado até ao mar.

Deus, indignado, levantou-se, decidido a por termo ao desastre. Logo, um barco no mar conseguiu recolher a cruz, e o sol, chamado pelo próprio, afastando ventos e trovoadas. O povo então acalmou.

Para acabar com as ‘diabices’ do Cavalum, prendeu-o numas grutas próximas. Aí, ficou retido o diabo, praguejando furioso. Diz o povo que, desde então, em dias de grande tormenta, se ouvem as patadas e gritos do monstro, tentando sair das Furnas do Cavalum onde foi preso por Deus.