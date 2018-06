Uma empresa do Grupo Sousa é um dos três finalistas do concurso para a concessão das ligações marítimas, de passageiros e de carga, entre as várias ilhas de Cabo Verde, lançado em Janeiro pelo Governo do país. A CV Line (grupo Sousa) tem a concorrência da também portuguesa Transinsular e do consórcio WAS Line/ ANEC Lines/ Marlow Navigation.

De acordo com a publicação cabo-verdiana Expresso das Ilhas, o resultado do concurso deverá ser conhecido na próxima sexta-feira, dia 8, e o acordo com o vencedor assinado a 4 de Julho. A concessão deverá ser por 20 anos. O modelo escolhido pelo governo cabo-verdiano prevê uma concessão que “será contratualizada e subsidiada até chegar ao ponto de equilíbrio operacional”.

Independentemente do resultado do procedimento em curso, uma coisa é certa: o vencedor deverá criar condições para que exista 25% do capital para empresários de Cabo Verde. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, citado pelo referido jornal, dizia em Março: “Faz parte das condições contratuais em como o mínimo de 25% tem de ser para os empresários nacionais e nós governo vamos criar condições para que isso aconteça”.

A passagem de apenas três concorrentes à fase final do concurso acontece em consequência de todos os armadores de Cabo verde terem ficado pelo caminho, nomeadamente, por não terem conseguido demonstrar a sua capacidade financeira. Foram eles a Polaris e a Cabo Verde Fast Ferry. Pelo caminho ficou, igualmente, a holandesa Palm Shipping.

“Em termos de capital próprio destaca-se o Grupo Sousa (CV Lines), com um que é mais de cinco vezes o das duas outras qualificadas, mas quanto ao volume de negócios salienta-se o do consórcio WAS/ ANEC Lines/ Marlow Navigation, onde as demonstrações financeiras da Marlow mostram um volume que é cerca do dobro da CV Lines. Apresenta ainda os maiores Resultados líquidos”, afirma o Expresso das Ilhas.