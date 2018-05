Grupo para novo hospital está parado

A vinda à Madeira da Comissão de Saúde da Assembleia da República foi positiva e teve o resultado esperado, mas o grande problema continua a ser a não existência de financiamento inscrito no Orçamento do Estado para o novo hospital da Madeira. Nesse âmbito, Pedro Ramos, ao DIÁRIO, manifestou a “insatisfação” do Governo madeirense por o grupo de trabalho nacional, criado pelo Governo da República, até agora nada ter feito.

O secretário regional da Saúde lembra que o Governo de Lisboa demorou de Janeiro a Novembro de 2017, para constituir o referido grupo de trabalho. Nessa altura, houve uma primeira reunião e, ao contrário do estabelecido na agenda do encontro, não foi definido o modelo de financiamento, nem feita a calendarização, do novo hospital. Acresce o facto de nenhuma das reuniões mensais previstas ter acontecido até agora.

Neste momento, lamenta Pedro Ramos, “o grupo nacional desmembrou-se, ficando apenas o grupo regional”. Este é liderado pelo antigo secretário da Finanças, Ventura Garcês, e fazia parte do grupo nacional.

Sobre a visita dos deputados da Assembleia da República à Madeira, Pedro Ramos diz terem sido alcançados os objectivos pretendidos, que passavam por dar-lhes a conhecer a realidade madeirense e sensibilizá-los para a necessidade do Governo da República fazer a programação orçamental dos 50% do financiamento, com que se comprometeu, e inscrever alguma verba no Orçamento do Estado.

Essa realização dos objectivos é também o que Sara Madruga da Costa entende ter sido conseguido. Por isso, fez “um balanço muito positivo” da visita. Na linha do secretário regional da Saúde, a deputada do PSD, também defende que “é preciso concretizar o financiamento da República, porque a Região não pode avançar sozinha para o concurso público internacional”.

Ontem, último dia da visita da Comissão da Saúde da AR à Região, também falou Paulo Sales do PS, que começou por saudar os profissionais de saúde da Madeira, em especial, dos Marmeleiros, por trabalharem em condições como as que encontrou. Também o deputado socialista disse defender a necessidade do investimento, mas lembrou que a questão financeira é da competência dos governos, madeirense e da República, e não do parlamento nacional. Mas, acrescentou o deputado: “Acreditamos que será a breve trecho. É fundamental uma decisão política”.

Também o novo deputado do BE, Ernesto Ferraz, que representou um colega da Comissão, que não pôde estar na Madeira, lembrou que existe unanimidade, ao nível dos parlamentos regional e nacional, mas “falta a decisão executiva (...). É uma questão de executivos, em primeira instância, do da Madeira, que é quem deve desencadear os mecanismos”.