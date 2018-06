Grupo do novo hospital

O Ministro das Finanças nomeou um novo grupo de trabalho para o Hospital da Madeira. O despacho assinado por Mário Centeno, em 29 de Maio passado, foi ontem publicado em Diário da República.

Pode ler-se no texto que “o grupo de trabalho deve apresentar um relatório com propostas que permitam que o projecto de construção do novo Hospital Central da Madeira preencha os requisitos legalmente exigidos à sua consideração como projecto de interesse comum, incluindo o modelo de financiamento. Tendo ocorrido alterações na composição do referido grupo de trabalho, designadamente no que diz respeito ao seu coordenador, que entretanto cessou as funções que haviam motivado a sua nomeação, torna-se necessário proceder a novas nomeações, de modo a que o grupo de trabalho possa prosseguir as suas atribuições”.

Anabela de Almeida Costa, membro do Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento, passa a assegurar a coordenação do grupo de trabalho.

Foram ainda nomeados por Mário Centeno, Lara Wemans e Fernando Alves, em representação do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras.

O Grupo de Trabalho do novo Hospital Central da Madeira esteve parado durante vários meses, o que motivou o protesto do Governo Regional.

José Manuel Ventura Garcês, Roman Feliciano Neto, Mário Filipe Soares Rodrigues e Ricardo Reis são os elementos indicados pela Região para o grupo de trabalho que anteriormente era coordenado por José Moreira.

A primeira reunião após a saída de Moreira já se realizou em 17 de Maio passado, com o pedido de inscrição no próximo Orçamento do Estado de uma verba simbólica, no montante de 1 milhão de euros, para que o Concurso Público Internacional para a empreitada de obra pública possa ser aberto ainda em 2018.

O modelo de financiamento do novo hospital não tem sido uma questão pacífica entre o Governo Regional e o da República. Após muitas dúvidas, na última deslocação à Região o primeiro-ministro assegurou que o Estado vai suportar 50% do custo total do empreendimento, onde se inclui a construção e o equipamento da unidade.

O grupo de trabalho foi criado pelo ministro das Finanças em 27 de Setembro de 2017, através de um despacho, onde se podia ler que “o Orçamento do Estado para 2017 prevê a cooperação entre o Governo e os órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira, no sentido de se desenvolverem as diligências necessárias à concepção e construção do novo Hospital Central da Madeira, em condições que permitam a sua consideração como projecto de interesse comum por razões de interesse nacional, salvaguardando o interesse público”.

O Grupo de Trabalho nomeado tinha por missão “apresentar um relatório com propostas que permitam que o projecto preencha os requisitos legalmente exigidos à sua consideração como projecto de interesse comum, incluindo o modelo de financiamento”, sublinha o primeiro despacho de Mário Centeno. Nove meses após, o ministro manda publicar novo despacho com os mesmos prossupostos do inicial, mas com elementos diferentes.