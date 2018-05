Grupo de trabalho do novo hospital volta a reunir-se

O grupo de trabalho do novo Hospital da Madeira vai voltar a reunir-se na próxima semana, após meses de interrupção, em virtude da saída de dois elementos, indicados pelo Governo da República, nomeadamente do coordenador nacional José Moreira, bem como do presidente do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, a quem cabe dar o parecer à candidatura de projecto de interesse comum.

A notificação foi feita aos membros regionais pela nova coordenadora indigitada, Anabela Costa, no último dia da visita à Região da Comissão de Saúde da Assembleia da República. Recentemente, o secretário da Saúde tinha denunciado ao DIÁRIO a paragem do grupo, tendo afirmado mesmo que se tinha “desmembrado”.

Entretanto, a ordem de trabalhos já foi definida pelo grupo regional, que leva a Lisboa a pretensão de inscrever no Orçamento da República, ainda este ano, de uma verba simbólica de um milhão de euros, para que o concurso público internacional para a empreitada de obra pública possa ser aberto ainda em 2018.

Por outro lado, será também requerido que o Governo da República inscreva no Orçamento do Estado, até 2024, as verbas plurianuais da obra e, a partir de 2022, as verbas plurianuais destinadas à aquisição de equipamentos, sendo que as verbas da República e da Madeira deverão ser atribuídas em partes iguais, segundo o Governo Regional.

“Concluídos que estão todos os trabalhos técnicos, definida que está a programação financeira e o montante da despesa, o que a Região pretende agora é que seja inscrita a verba plurianual prevista em 2018 para avançar com o concurso público internacional “, refere o vice-presidente, Pedro Calado.

Recorde-se que a nomeação de um grupo de trabalho para o novo Hospital da Madeira, com a incumbência de desenvolver as diligências necessárias à concepção e construção da nova estrutura foi solicitada pelo Governo Regional, em Janeiro de 2017. Após meses de silêncio e depois de já estar aprovado na generalidade o Orçamento do Estado para aquele ano, a comissão foi criada por despacho, apenas a 9 de Outubro de 2017, depois de entregue a proposta de OE na Assembleia da República e vários meses depois de a Região ter enviado uma carta ao Ministério das Finanças a lembrar a importância da obra e a disponibilizar-se para o início do processo de cooperação. A primeira reunião só viria a acontecer em Dezembro do ano passado, após insistência do Governo Regional, tendo como principal conclusão o propósito de apresentar, até ao final de Março, o modelo de financiamento e a respectiva calendarização do novo hospital.

No entanto, desmembrado o grupo de trabalho pela saída dos dois elementos nacionais, as outras reuniões mensais previstas nunca chegaram a acontecer.

De acordo com Pedro Calado a Região continuou, contudo, a trabalhar, reunindo todas as condições e documentos preceituados, para que o novo hospital possa ser uma realidade.

Calado lembra o conjunto de medidas já tomadas pelo Governo Regional conducentes à concretização da obra, nomeadamente no que diz respeito ao programa funcional, aos projectos de arquitectura e às expropriações.

“Tecnicamente, a Região cumpriu com tudo o que se comprometeu. Temos o projecto concluído e até o resumo do projecto por especialidades e estamos, neste momento, a validar as medições”, referiu o governante, lembrando ainda que a pedido do Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, foi solicitado uma análise custo/benefício, que além de não estar prevista na Lei de Finanças das regiões autónomas, nunca foi exigida para a construção de qualquer hospital em Portugal.

A obra, de inegável interesse público regional, nacional e internacional continua, entretanto, dependente de uma decisão da República.

Em Março de 2017, o primeiro-ministro, António Costa, na sua deslocação à Região prometeu um financiamento de 50 por cento da totalidade do investimento, ou seja, 170 milhões de euros, verba que não foi inscrita em qualquer Orçamento do Estado.

Ao invés, foi aprovada na Assembleia da República apenas a intenção de financiar 50 por cento da obra, ou seja, cerca de 125 milhões de euros, embora não esteja prevista qualquer verba no plano plurianual de investimentos, o que impede a abertura de concurso público internacional.