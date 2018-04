Grupo de samba pagode actua no Alto Astral

É mais uma iniciativa do Sai de Baixo & Alto Astral, no Porto Novo, que traz à Madeira um “domingão típico e genuíno brasileiro com música e gastronomia”.

Muito samba no pé e na palma da mão é o que promete o grupo Pagode Alto Astral, com Fabiano Cassani (Binho), Gilbert, Stevenson, Carlos Sá e convidados que vão chegando cantando, tocando e dançando, num ambiente “alegre e fantástico”, reunindo todos os ingredientes de um serão que promete fazer representar da melhor forma possível as terras de Vera Cruz com churrasco, feijoada, futebol, cerveja, pagode, caipirinha, entre outros elementos condizentes com a temática idealizada. R.S.