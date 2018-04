Greve na ARM ameaça recolha de lixo e distribuição de água

A greve dos trabalhadores de gestão de resíduos e distribuição de água na empresa ARM e aderentes ao SITE – Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente, do Centro Sul e das Regiões Autónomas, que decorre entre hoje e amanhã, poderá colocar em causa a recolha e gestão de resíduos em 10 dos 11 concelhos da Madeira, bem como a distribuição de água a todos os concelhos.

Os trabalhadores exigem a valorização do seu trabalho, o aumento dos salários, o fim das discriminações existentes na empresa, melhores condições de segurança e saúde no trabalho e a contratação de mais trabalhadores.

Ontem, a empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), detida 100% pela Região e sob tutela da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, reagiu em comunicado, garantindo que, para este ano, já “aumentou em 3,8% a sua massa salarial na melhoria das condições remuneratórias dos seus trabalhadores”.

Numa nota, onde contextualiza a paralisação de dois dias (23 e 24 de Abril), a ARM critica o SITE, sindicato associado da CGTP, por mobilizar uma greve, sendo a única dos três sindicatos (acordos já foram firmados, em 2017, com o SINTAP e o STFP-RAM), mesmo após algumas cedências em negociações que decorrem desde 2016.

O Acordo de Empresa está emperrado “após 17 sessões de negociação” e, “apesar de já se ter alcançado um entendimento sobre a generalidade das matérias, as reivindicações que obstaculizaram a celebração de um AE com o SITE decorrem da exigência por parte deste sindicato de aumentos adicionais no valor da remuneração mínima aplicável a determinadas categorias para além daqueles que a ARM já considerou na sua proposta”.

Perante esta situação, a “ARM já procedeu a um conjunto significativo de melhoria das condições de trabalho dos seus colaboradores, ao nível remuneratório, da redução do horário de trabalho, do aumento do número de dias de férias e do reforço da segurança e saúde no trabalho, continuando, como sempre esteve, empenhada num percurso de melhoria contínua e de valorização dos seus trabalhadores”, garante a empresa de capitais públicos, responsável pela recolha de lixo em quase todos os concelhos da Madeira, tratamento de resíduos de toda a região (na estação de tratamento da Meia Serra) e pela distribuição de água em baixa, em alta e de regadio.

O SITE alega que “a empresa apresentou uma proposta de valores de remuneração mínima e algumas categorias inferiores aos praticados em 2009”, acusando a administração da ARM de ter um comportamento “de todo reprovável, por configurar má-fé negocial ao ter decidido de forma unilateral interromper a negociação, para desta forma chantagear os trabalhadores, procurando impor o quero posso e mando”.

Na nota emitida ontem, a ARM diz que, “com efeito, no que aos seus trabalhadores sujeitos ao regime do contrato individual de trabalho se refere e apenas para citar alguns exemplos, a ARM, S.A., diminuiu o Período Normal de Trabalho (PNT) semanal e diário de 40 para 37h30 e de 8h para 7h30 respectivamente, concedeu 25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores em dependência de qualquer condição, procedeu a aumentos salariais relativos à Remuneração Mensal Mínima (RMM) para várias categorias, aumentou o subsídio de prevenção e de turno e estipulou um salário mínimo na empresa superior ao salário mínimo regional, entre outros”, argumenta. “Foi ainda estendido o subsídio de insularidade a todos os trabalhadores da empresa no ano de 2017 (apesar de para os trabalhadores privados, tal não ser legalmente exigido)”.

Assim, como nota final, para 2018 os trabalhadores afectos aos dois sindicatos com AE, “o impacto das melhorias remuneratórias na massa salarial da empresa representa um aumento de 3,8%, abrangendo 475 trabalhadores dos 745 trabalhadores”, garante, disponibilizando-se para manter “um diálogo construtivo”.