Greve dos médicos rondou os 35%

O serviço de Saúde da RAM (SESARAM) revelou que ontem, no geral, a adesão dos médicos à greve rondou os 35%. Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) avançou que a greve situou-se nos 70%.

O SESARAM avançou que, no turno da tarde, a adesão à greve nos cuidados de saúde hospitalares rondou os 31,28% e nos cuidados de saúde primários situou-se nos 36,54%, tendo sido de 30,60% e de 36,54%, no turno da manhã, respectivamente.

Miguel Reis, adjunto da direcção clínica do SESARAM, disse que esta adesão traduz-se, em termos da consulta externa, numa redução do número de consultas que rondará os 60 a 65% e, em termos da actividade do bloco operatório, das seis salas previstas, apenas uma deixou de funcionar”.

Lídia Ferreira, dirigente sindical do SIM, revelou que, em compração com o primeiro dia, a adesão à greve, no dia de ontem, foi um pouco mais alta, ainda que discreta, situando-se nos 70%. A sindicalista disse que os centros de saúde estavam a 80% e no bloco operatório e nas unidades de Urologia e Cirurgia Cardiotorácica a adesão foi de 100%. “O objectivo desta greve é gritar e dizer basta à não negociação do Governo”, realçou, frisando que é fulcral continuar a “luta”.

Recorde-se que a greve dos médicos termina hoje, tendo durado cerca de três dias. Importa, no entanto, salientar que todas as situações urgentes estão a ser atendidas e os serviços mínimos estão a ser salvaguardados.