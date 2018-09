Começa hoje e prolonga-se até ao final do dia de amanhã, em vários pontos do país: a greve que uniu quatro sindicatos portugueses que reivindicam a revisão da carreira dos enfermeiros promete uma “forte adesão”. É nisto que acredita o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da RAM (SERAM), Juan Carvalho, que faz uma previsão ao DIÁRIO: “Atendendo às razões desta greve – revisão...