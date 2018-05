Greve de assistentes complicou dia escolar

A greve nacional dos assistentes operacionais foi sentida ontem também na Madeira com casos de adesão de 60% e até 85%, como foi o caso da Escola Básica 123/PE do Curral das Freiras, na qual os funcionários optaram por mostrar na Secretaria da Educação a sua posição, numa concentração silenciosa no edifício do Governo Regional.

Os trabalhadores não docentes exigem a integração dos vínculos precários, uma carreira específica e meios suficientes para assegurar o bom funcionamento das escolas. Uma classe em que quase metade tem mais de 50 anos e apenas 1% ganha mais de 650 euros e mais de 41% ganha o salário mínimo nacional (580 euros), em que a maioria das escolas (82%) sente falta destes efectivos diariamente, muitos deles afectos aos estabelecimentos há mais de 20 anos, segundo um estudo apoiado pela Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas que envolveu 176 directores de todo o país, um dos quais (0,6%) da Madeira.

O presidente do conselho executivo da Escola do Curral foi um dos que reagiu à paralisação, tendo dito que esta parece uma reivindicação “justa perante a falta de condições, não só para os trabalhadores, mas também para a organização escolar”. Joaquim Sousa acrescentou: “É imprescindível provir as escolas com funcionários de carreira, porque a qualidade e formação destes profissionais são uma mais-valia para a escola.”

Ricardo Gouveia, do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública na Madeira, admitia à Lusa que a greve causou “constrangimentos” nas escolas, pois apesar da adesão “significativa” dos assistentes operacionais, a estrutura regional não aderiu por estar “a meio de um processo de negociações”.

Embora sem registo de escolas que tivessem fechado na Região, em dia de prova de aferição em Educação Física aos alunos do 2.º ano, houve cantinas que não funcionaram e serviços por prestar. Segundo a Secretaria Regional de Educação a adesão na Madeira foi de 15,4%. No país, pelo menos 500 escolas terão sido encerradas com a adesão a rondar os 80 a 85%.

Ao final do dia, o ministro da Educação anunciou que mais de 2.000 assistentes operacionais precários de escolas têm homologada a passagem a funcionários da Administração Pública, um processo que ainda incluirá vários milhares de trabalhadores.