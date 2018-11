Ao ser confrontada com as imagens divulgadas e com a mediatização do caso, a mulher grávida de oito meses que, na noite de quarta-feira, foi violentamente agredida na Zona Velha do Funchal, acabou por confirmar que foi vítima de agressão.

Segundo o DIÁRIO apurou, a mesma terá dito que foi agredida com bofetadas e murros pelo marido, admitindo ainda que isso era já uma prática reincidente...