‘Grandes’ nunca se uniram para “desmistificar” apoios do Governo

O presidente do Nacional, Rui Alves, tem feito sentir nestes dias que “é preciso desmistificar os apoios que são concedidos ao futebol profissional e que é preciso desmontar de uma vez por todas a ideia de que é suportado pelos contribuintes”.

Neste particular, nos últimos anos, os três ‘grandes’ têm vindo a revelar números sobre o retorno que dão à Região em sede de IRS, IRC e Segurança Social, mas nunca o fizeram a uma só voz.

Os diferendos públicos entre Carlos Pereira, Rui Alves e Filipe Silva são do conhecimento de todos e nunca viabilizaram, por exemplo, uma conferência a três, ainda que nos ‘bastidores’ tenham estado de acordo e defendido pontos em comum junto do executivo.

‘Pacto de não agressão’

não significa união

Entretanto, nos últimos tempos assistiu-se a um ‘pacto de não agressão’ entre presidentes, o que não significa que estejam reunidas condições para travarem batalhas em conjunto. Basta recordar as palavras do presidente do Marítimo, na entrevista que concedeu ao DIÁRIO nesta terça-feira, na qual disse que não o vão ver “choramingar permanentemente na busca de favores”, com indirectas ao Nacional, afirmando que “não iria gastar aquilo que não pode, pois tem exemplos nefastos do que é dar um passo maior que a perna, que deu no que deu no rival”.

Carlos Pereira enviou também um recado ao Governo, nomeadamente ao vice-presidente, Pedro Calado, por ter anunciado que “é preciso ajudar mais financeiramente o Nacional, porque a Região tem retorno desse investimento”. “Procurou, assim, responder a uma declaração de quem não soube fazer uma boa gestão. Parecem vir de uma navegação à vista ou por impulso”, acusou Carlos Pereira. F.s.