Realiza-se na manhã do próximo domingo o Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) em atletismo, prova inserida na edição 2018 da Semana da Mobilidade do Funchal, realizada sob a égide da Associação de Atletismo da Madeira.

Na apresentação da prova, realizada ontem na Câmara Municipal do Funchal, o vereador com o pelouro do Desporto na autarquia, João Pedro Vieira,...