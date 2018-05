Grande Madeira SAD já está na final da Taça

O quarto jogo consecutivo entre Madeira Andebol SAD e Colégio de Gaia esta temporada, ditou ontem, em Vila Pouca de Aguiar, a presença das madeirenses na final da Taça de Portugal 2017/2018, isto depois das andebolistas comandadas pela técnica Sandra Fernandes terem ganho às nortenhas por 23-22, com 13-12 ao intervalo, igualmente favorável à SAD.

Numa partida claramente com outra história e objectivos, esta meia-final entre as duas melhores equipas do actual panorama do andebol feminino nacional, confirmou, que de facto, este é um ano particularmente marcado pelo desempenho e qualidade do projecto da Madeira. Uma equipa personalizada, muito competente no seu jogo colectivo, com uma defesa claramente acima da média, foram factores para barrar a natural ambição do Colégio de Gaia para atingir a final desta prova.

Ontem um encontro dominado pelas madeirenses que só viram em perigo a sua vantagem quando a dupla de arbitragem ‘decidiu’ equilibrar o jogo na ponta final com decisões claramente em prejuízo do Madeira Andebol SAD. Uma vitória por números escassos mas que traduz justiça. Hoje pelas 15 horas também em Vila Pouca de Aguiar o Madeira SAD disputa a sua 18.ª final da Taça frente ao SIR/João Barros que ontem bateu o Maia por 26-24.

A SAD alinhou com Isabel, Anais (2), Mónica Gomes, Mariana, Beatriz (5), Márcia (4), Sara (2), Mónica Soares (7), Cristiana (1), Renata (2), Maria Figueiredo, Patrícia Morais, Mónica Correia e Filipa Correia.