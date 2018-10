Grande êxito desportivo na 12.ª gala de muay thai

A 12.ª edição do Madeira Fighting Championship (MFC12), disputada na noite de sexta-feira no Pavilhão do C.S. Marítimo, saldou-se em mais um excelente espectáculo desportivo, na senda de sucesso das edições anteriores.

Perante um número significativo de espectadores, na ordem das 250 pessoas, assistiram-se a cinco combates muito interessantes, em mais uma excelente jornada de promoção...