Grande espectáculo na vitória do Madeira SAD

Vitória do Madeira SAD sobre o CS Madeira por 26-25, na abertura do campeonato nacional e na estreia do CS Madeira no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo onde fará casa durante esta temporada.

Um encontro marcado por duas partes bem distintas. Até ao intervalo dominou o CS Madeira. A equipa comandada pelo técnico Marco Freitas surpreendeu pela estratégia montada, com uma defesa...