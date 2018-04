GR vai criar Plataforma Online de Serviços

“O Governo Regional prevê implementar, ainda este ano, uma Plataforma Online de Serviços disponibilizados aos cidadãos e empresas, que permitirá desburocratizar e acelerar processso”, anunciou na manhã de ontem Pedro Calado, Vice-Presidente do GR.

O governante falava ontem na abertura do Seminário de Simplificação Administrativa, que decorre até amanhã na Região, no âmbito do Projecto SIMPLIMAC, um projecto de modernização administrativa em que participam parceiros da Madeira, dos Açores, das Canárias, de Cabo Verde e do Senegal.

“Este portal único de atendimento será providenciado em multiplataformas, nomeadamente móveis, e permitirá aos cidadãos efectuar pagamentos online, como por exemplo, a mensalidade da creche pública, fazer reserva das Casas de Abrigo do GR, solicitar licenças; entre outros serviços”, exemplificou.

Referiu ainda que “aos empresários, serão disponibilizados serviços digitais relacionados com o exercício da actividade económica, nomeadamente a possibilidade de criar uma empresa, registar uma marca e, entre outras possibilidades, obter certidões”.

Também com o objectivo de “promover a transparência, a inclusão e a participação para a boa governança dos serviços públicos”, adiantou que se encontra já em fase de finalização “uma Plataforma da Transparência que visa incrementar a aproximação da Administração Pública Regional à sociedade civil”.

Com estas apostas, assegurou perante a missão internacional de cooperação presente neste seminário que “o reforço da exigência, a qualidade dos serviços prestados e a diminuição dos encargos para os cidadãos são, efectivamente, uma prioridade” na actuação deste governo.

Antes da sessão de abertura, Pedro Calado referiu que já está em curso uma fase de recrutamento, através da abertura de concursos públicos, “para a admissão de pessoas em toda a função pública”. A este propósito destacou a admissão de médicos, enfermeiros, técnicos operacionais, deixando também a garantia que o mesmo acontecerá em relação às escolas. Não precisou o número, mas admitiu que “podem ser 200, 300 vagas” que irão ser preenchidas ao longo deste ano.