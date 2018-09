GR retoma obra de estrada e evita indemnização

É uma espécie de dois em um: evita-se uma indemnização e concluiu-se um troço de uma estrada. O Governo Regional e as empresas José Avelino Pinto e AFAVIAS chegaram a um acordo para a “conclusão (... da obra) respeitante ao contrato da empreitada ‘Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro - Câmara de Lobos’. A aceitação do entendimento foi ‘ratificada’ em Conselho do Governo Regional,...