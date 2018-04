GR ‘recruta’ Causa Social para ajudar assistentes

O Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e do Instituto da Segurança Social, continua a realizar almoços com várias ajudantes domiciliárias, consideradas essenciais no serviço social a idosos. O objectivo é entregar-lhes em mãos um voucher no valor de 150 euros que, depois, são trocados na sede da Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania numa espécie de cartão multibanco e uma lista de lojas onde comprar a ‘farda’ tida como necessária para o trabalho.

Depois do primeiro almoço realizado a 26 de Março, na passada quarta-feira ocorreu outro almoço, que contou com casa cheia, quase todas mulheres que prestam esse serviço aos milhares de idosos (mais de 3.500) que, na Madeira, necessitam de um cuidador para continuarem o dia-a-dia. Novo almoço está programado para a próxima semana, no dia 18 de Abril.

Estes encontros não programados, que não estão na agenda oficial do presidente do Governo Regional, que já marcou presença nos dois eventos, mas que não têm sido publicitados, contam mesmo assim para os serviços de comunicação do Governo recolherem as imagens em vídeo e fotografia. Desta feita, talvez por o DIÁRIO ter estado presente, o facto mereceu publicação nas redes sociais, com fotografia e um curto texto: “Presidente do Governo Regional esteve presente no encerramento do curso de formação ‘Bem Cuidar’ destinado a ajudantes domiciliárias de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social.”

Chega-se à fácil conclusão que esse dinheiro que tem sido distribuído com a realização dos almoços, onde Miguel Albuquerque e Rita Andrade marcam presença, inclui-se num projecto da ‘Causa Social’ que foi aprovada recentemente (a 8 de Março) em Conselho de Governo, uma verba de 85 mil euros que serve para as referidas formações e a entrega dos ‘vouchers’ em formato promocional da acção do GR.