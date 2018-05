GR quer respostas para ligação aérea com o P. Santo

O Governo Regional voltou a insistir com um novo pedido de esclarecimento, ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, a propósito do resultado do concurso internacional para a linha aérea regular entre a Madeira e o Porto Santo.

Neste pedido formal enviado a Pedro Marques, o vice-presidente, Pedro Calado, relembra que a actual concessão para a ligação aérea à ‘ilha dourada’ termina no próximo dia 4 de Junho e o Governo da República ainda não deu qualquer resposta ou indicação de como é que vai ser efectuada essa ligação após esta data.

“Para além dos dois pedidos de esclarecimento já remetidos, solicitámos, informalmente, em várias reuniões que tivemos com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, tutelada pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, uma resposta objectiva e célere para esta situação, que começa causar-nos grande preocupação”, sublinha o vice-presidente, salientando que o Governo Regional aguarda por uma decisão que assegure que o Porto Santo não fique sem uma companhia aérea a partir do próximo mês.

“O que nós não queremos é que os porto-santenses, os madeirenses e os turistas que procuram aquele destino se vejam privados de fazer reservas para o Porto Santo e acabem prejudicados devido a este impasse, para além dos consequentes danos que se farão repercutir na economia daquela ilha.”, realçou.

Na visita que fizeram, segunda-feira, à Região, o primeiro-ministro e o ministro Pedro Marques nada esclareceram sobre o assunto da adjudicação da linha aérea entre o Porto Santo e a Madeira.

O concurso, da responsabilidade do Governo Central concorreram três empresas.

Neste momento, o Governo Regional aguarda decisão formal sobre o vencedor do concurso público internacional lançado e exige que, caso o referido processo se prolongue no tempo, seja dada uma resposta para a continuidade das operações.