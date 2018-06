GR propõe recuperação em 6 anos de tempo de serviço dos professores

É finalmente a formalização, por escrito, da proposta da Secretaria Regional de Educação para a recuperação do tempo de serviço prestado pelos professores em funções na Madeira, ou seja, mais de nove anos ‘congelados’. O documento, sob a forma de decreto legislativo regional, foi enviado esta segunda-feira aos vários sindicatos de professores e na prática define os termos e a forma como o Governo Regional propõe que se processe a recuperação do tempo de serviço prestado em funções docentes.

Esta proposta abarca, claro, apenas o tempo de serviço docente prestado entre 2005 e 2016 - o tal período de congelamento da carreira - dos professores em estabelecimentos públicos de educação e dos ensinos básico e secundário na dependência da Secretaria Regional de Educação, “prestado com qualificação profissional e avaliado com a menção qualitativa mínima de Bom”, pode ler-se no documento.

Além disso é igualmente considerado o tempo prestado em regime de contrato a termo resolutivo nos referidos anos, isto para efeitos de posicionamento ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira, de acordo com o n.º 2 do artigo 39º.

Ora, na prática, a tutela da Educação propõe que a recuperação do tempo de serviço não contabilizado decorra através do aditamento de tempo de serviço para efeitos de progressão, nos seguintes termos: 545 dias a 1 de Setembro de 2019; 545 dias a 1 de Setembro de 2020; 545 dias a 1 de Setembro de 2021; 545 dias a 1 de Setembro de 2022; 545 dias a 1 de Setembro de 2023; 545 dias a 1 de Setembro de 2024; 141 dias a 1 de Setembro de 2025.

A recuperação do tempo de serviço será dada por concluída quando o docente já não possua tempo de serviço a considerar ou no final do prazo sugerido anteriormente.

Há três condições ao nível da progressão: é obrigatória a permanência de um período mínimo de um ano antes da progressão ao escalão seguinte; nos casos em que os professores não cumpram este período previsto, permanecem provisoriamente no escalão em que se encontram, até perfazerem aquele requisito; o tempo de serviço de permanência provisória no escalão anterior, para efeitos do cumprimento do período mínimo, releva para efeitos de progressão no escalão seguinte.

Se tudo correr como prevê o Governo Regional, ou seja, depois de acertar as ‘agulhas’ com os sindicatos, o decreto legislativo regional entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produzirá efeitos a 1 de Setembro de 2019.

De resto, refira-se que há pré-avisos de greves de professores na Madeira, que têm pedido garantias à Secretaria de Educação e não apenas palavras. Ora, com este documento em mãos, os sindicatos passam a dispor de uma base sólida para poderem falar de forma mais concreta com o Governo Regional, algo que não acontece em Portugal continental, onde, como se sabe, as posições estão extremadas e parece não haver entendimento possível.

Greve a partir de hoje às avaliações de final de ano lectivo

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) e o Sindicato Democrático dos Professores da Madeira (SDPM) anunciaram, há poucos dias, a marcação de uma greve a todas as actividades de avaliação de final de ano lectivo a partir do dia 12 de Junho, ou seja, a partir de hoje.

Por exemplo, para o SPM, este é o seguimento lógico depois da aprovação da resolução no final da recente manifestação, que previa a intensificação da luta se a SRE não desse sinais de que pretende resolver os problemas há muito identificados e cumprir as promessas assumidas em Dezembro passado, nomeadamente a recuperação de todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento. Além desta greve, foram ainda aprovadas outras iniciativas, como manifestações sectoriais e realização de plenários sindicais nas ruas do Funchal. Já o SDPM, e também na sequência da manifestação de professores e educadores ocorrida a 19 de Maio, comunicou há poucos dias que também deliberou, por unanimidade, aderir à greve às avaliações por tempo indeterminado a partir do dia 12 de Junho. Resta saber se a entrega da proposta formal por parte da Secretaria Regional de Educação a estes e outros sindicatos será suficiente para travar, pelo menos por agora, a anunciada greve de professores.