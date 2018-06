GR prepara incentivos para quem adquirir carros eléctricos

O Governo Regional. a Empresa de Electricidade da Madeira e a Renault entregaram ontem 20 viaturas eléctricas a porto-santenses e algumas entidades e empresas locais, numa iniciativa integrada no projecto ‘Porto Santo - Smart Fossil Free Island’. No total foram entregues 20 viaturas eléctricas. 14 Renault ZOE e 6 Renault Kangoo. Cada pessoa tem 2 meses para usufruir e desfrutar da nova viaturas e depois decidir se quer adquirir ou não.

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, esteve presente na cerimónia e começou por salientar que o projecto ‘Smart Fossil Free Island’ visa criar “uma solução de mobilidade sustentável, a partir de um desenvolvimento de um ecossistema eléctrico, na ilha do Porto Santo”.

Este é um projeto “inovador, pioneiro, que começa no Porto Santo, e vai para toda a Europa” e pela primeira vez, disse o governante, “é criado e desenvolvido numa ilha, e neste caso, no Porto Santo”.

‘Smart Fossil Free Island’ tem por objetivo tornar a ilha do Porto Santo “num território sem combustíveis fósseis, e com emissões quase nulas de dióxido de carbono, de modo a garantir, a médio e a longo prazo, a sua sustentabilidade ambiental, social e económica e também, e em simultâneo, criar um factor diferenciador, transformando o Porto Santo, na primeira Smart Island, a primeira ilha inteligente do Mundo”.

Relativamente aos custos dos carros eléctricos, e para todos aqueles porto-santenses que queiram adquirir uma viatura desta natureza, Pedro Calado disse que o Governo Regional vai, “ assegurar um conjunto de incentivos para todos os porto-santenses que pretendam adquirir este tipo de viaturas”. Para isso, “os valores que foram apresentados, 17 mil euros (Kangoo) e 16.500 euros (Zoe), são não valores finais e fechados, e vamos trabalhar muito afincadamente para darmos as melhores condições possíveis para os residentes da ilha do Porto Santo, neste tipo de viaturas”.

Do P. Santo para o mundo

Já o presidente da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), Rui Rebelo adiantou, a acerca do projecto, que quer “tornar o Porto Santo numa ilha de referência em termos internacionais de sustentabilidade. Pretende-se tornar esta ilha num território exemplar de zero combustíveis fósseis, a médio e longo prazo, e com emissões poluentes reduzidas”.

Este é um projecto que, para Rui Rebelo, é “ muito importante e relevante, é um projecto do Porto Santo para o mundo, e se quisermos, do Porto Santo, para Madeira, para o continente português e também para, para o mundo”.

O presidente da EEM disse ainda que as viaturas eléctricas são também importantes para entidades locais, como seja a Câmara Municipal, mas também, para empresas ligadas ao sector automóvel.

‘Rent-a-Car’ vão “experimentar”

Além de residentes locais, também a empresa ‘Moinho Rent a Car’ vai ficar com duas viaturas. Ao DIÁRIO, José Carlos Sousa disse, em termos de procedimentos vai implicar algumas alterações, e explicou: “enquanto eu recebo um carro de um cliente às nove e, tenho meia hora para preparar e entregar outra vez a outro cliente, com este carro eléctrico, tenho receber a viatura, carregar a bateria e voltar a entregar, o que supostamente me fará perder um dia de aluguer, o que numa terra como o Porto Santo, é capaz de não ser proveitoso de imediato”.

O empresário disse ainda que estes projectos “ são novas experiências. Vamos ver como isto funciona. Vamos ficar com duas viaturas e depois logo se vê qual a rentabilidade”.

Locais interessados

O DIÁRIO ouviu ainda a opinião de um residente local que vai apostar num Renault Zoe. Carlos Gama revelou que “desde que ouvi falar deste projecto, fiquei bastante interessado” e acrescentou: “acho que o Porto Santo é o lugar ideal para a implementação de um projecto como este”.