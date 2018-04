GR paga viagens aos clubes que competirem

A pedido do ‘G15’ foi uma prorrogado até hoje o prazo de inscrição dos clubes no Campeonato Nacional de Sub-23 mas já é dado como adquirido que esta nova competição vai mesmo avançar na próxima época.

Marítimo, Nacional e União, que estão a equacionar a participação na prova, já asseguraram, junto do Governo Regional, um subsídio para o pagamento das deslocações aéreas, na ordem dos 30 mil euros - verba que recebe o Marítimo B para participar no Campeonato de Portugal -, que facilita a decisão mas que não resolve todas as questões, mormente administrativas, e as dúvidas que subsistem em relação à regulamentação da prova, que deverá sofrer pequenos acertos.

Para além do mais, como referido, os clubes têm que se decidir hoje, quando ainda está muito em jogo, a não ser que o prazo de inscrição seja, uma vez mais, dilatado no tempo, o que é do agrado de todos aqueles que ainda não se decidiram.

O Marítimo já anunciou, através de Carlos Pereira, que na época de 2018/19 poderá participar com quatro equipas no contexto do futebol sénior nacional, pois tem interesse, também, em ter uma equipa de sub-23, no entanto, ainda não tem definida a classificação da equipa principal, que está na luta por uma vaga europeia.

Por sua vez, o Nacional, como é sabido, está perto de garantir o regresso à I Liga, que facilita a inscrição de uma equipa nos sub-23, por força do reforço de verbas que irá garantir no Plano Regional de Apoio ao Desporto. Tudo aponta nesse sentido mas nada melhor do que esperar mais algumas jornadas, até porque a equipa de juniores está igualmente na luta pelo regresso à I Divisão.

Quanto ao União, está na luta pela permanência na II Liga, pelo que só faz (mais) sentido avançar com uma equipa de sub-23, que permita ‘alimentar’ a equipa principal se esta se mantiver no futebol profissional.

I Liga com 19 clubes?

Refira-se ainda que para além da questão dos sub-23, neste momento o futebol nacional debate a inclusão do Gil Vicente já na próxima época na I Liga.

Se for essa decisão, o campeonato deverá ficar ‘cambado’, isto é, com 19 equipas, que obrigará a que haja sempre alguém a folgar a cada jornada.