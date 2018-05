GR investe 57 mil euros na formação de dirigentes

O exercício de cargos de direcção superior e intermédia ou equiparados nos serviços e organismos da administração pública implica a frequência com aproveitamento de formação específica. Essa formação deve ser realizada nos dois primeiros anos do exercício da funções “ou, em caso de impossibilidade por causa que não lhes seja imputável, no mais breve prazo”.

Na Madeira, existe um conjunto alargado de dirigentes que, numa primeira avaliação, se constataria não estar a cumprir a lei. Mas a excepção referida, que consta da lei n.º 64/2011, de 22 de Dezembro, vem enquadrar na legalidade o casos dos dirigentes madeirenses.

Neste momento, aplica-se na Região a Portaria do Ministério das Finanças e da Administração Pública n.º 146/2011, de 7 de Abril, o que resulta de uma das últimas decisões do ex-secretário regional da Finanças, Rui Gonçalves, através da portaria Portaria n.º 422/2017 de 25 de Outubro. Na prática, também se aplica a excepção que permite aos dirigentes realizarem o curso “no mais breve prazo”.

Esse prazo já está a acontecer, uma vez que a Administração Regional tem em realização dois cursos: um dirigido a cargos de chefia intermédia e outro a titulares de cargos de direcção superior.

As acções de formação vêm a acontecer nas instalações da Universidade da Madeira, na Rua do Castanheiro e são promovidas pela Vice-presidência do Governo, através da Direcção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa.

O curso destinado aos titulares de cargos de direcção superior têm 50 horas presenciais a que se somam outras 25 à distância – E-Learning. O CAGEP - Curso Avançado de Gestão Pública teve início no dia 17 de Abril e tem fim previsto para o final de Junho e está ser frequentado por 28 formandos. Depois, na primeira semana de Julho, haverá uma priva escrita, pois, para permanecer no cargo, é necessário concluir o curso com aproveitamento.

O FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública tem 120 horas presenciais, mais 60 à distância e é dirigido a titulares de cargos de direcção intermédia. Começou a meados de Abril e prolonga-se até ao início de Julho e é frequentado por 40 formandos. A respectiva prova escrita só deverá ser realizada no final de Setembro.

A formação está a cargo do INA, que é um serviço central da administração directa do Estado, integrada no Ministério das Finanças.

O preço de catálogo dos cursos, que estão a acontecer na Madeira, é de 1.300 euros para o FORGEP e 600 euros para o CAGEP. Mas, a Região terá conseguido melhores preços.

De acordo com a informação fornecida ao DIÁRIO pela Vice-presidência, o custo da formação ronda os 57 mil euros.