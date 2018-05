GR garante que não há acordo na mobilidade

A questão do subsídio de mobilidade está longe de estar clarificada e resolvida. Quem o afirma ao DIÁRIO é o vice-presidente do Governo Regional, que defende que a proposta de Lisboa discrimina os madeirenses e “constitui um desprezo pelo princípio constitucional da continuidade territorial”.

Pedro Calado concretiza: “Não há acordo sobre o subsídio de mobilidade nestes moldes. O GR defende uma solução coerente com os interesses regionais e, sobretudo, uma solução que no limite, nem estabeleça um preço sobre a mobilidade dos portugueses das ilhas”.

Para o governante, mais do que estabelecer um montante para este subsídio, o Governo da República tem de garantir que as companhias aéreas, sobretudo a companhia de capitais públicos (TAP) não disponham de tanta liberdade para fixar e concertar preços.

Outro problema sublinhado prende-se com o facto de o Estado não querer ou não conseguir cumprir com as suas funções de fiscalização e regulação às companhias aéreas.

“Foi o próprio primeiro-ministro que reconheceu que os custos de subsidiação aumentaram 426%, e que esse aumento está a financiar as companhias de aviação. Ou seja, este é um Governo que não tem mão, nem na entidade reguladora, que deveria estar atenta aos preços exorbitantes do custo dos bilhetes que é praticado, nem na companhia aérea da qual detém a maior fatia do capital social”, reforça Pedro Calado.

O vice-presidente denuncia ainda a pressão “oportunista” de Lisboa, que condiciona a aceitação de uma redução das taxas de juro do empréstimo contraído por altura do Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF), à fixação de um valor anual para o subsídio de mobilidade.

“Julgo que ninguém tem dúvidas em perceber que os juros da dívida da Região e o subsídio social de mobilidade são assuntos independentes e que – como manda o bom senso e a honestidade intelectual – devem ser tratados de forma independente. Misturar os dois, de forma intencional, parece-nos uma manobra política por parte do Governo da República que tenta, desta forma, manietar os madeirenses e porto-santenses”, defende Pedro Calado.

Actualmente o governo central continua a cobrar à Região uma taxa de juro de 3,375% pelo empréstimo contraído em 2012, enquanto o Estado está a financiar-se a 2,3%.

Não obstante as diversas solicitações formais do Governo Regional para rever as condições do empréstimo do Estado nos últimos anos, o primeiro-ministro só agora deu uma resposta a este pedido, obrigando, todavia, que a Região aceitasse a submissão da descida de taxa de juro do empréstimo à fixação de um valor anual para o subsídio de mobilidade. Pedro Calado sustenta que o que Lisboa agora impõe é que “a Madeira pague menos 25 milhões de euros de juros pelo empréstimo e dispõe de igual soma para aplicar num subsídio de mobilidade e ainda criar o seu modelo. Mas não aceitamos fazer depender um processo do outro. Para o Governo Regional a revisão das taxas de juro é uma questão legítima e o subsídio de mobilidade é outra, pelo que não essa proposta não pode ser aceite”.

A redução das taxas de juro, realça o vice-presidente, foi um compromisso assumido por António Costa numa visita efectuada à Madeira Março de 2015. “Passados três anos, não só não resolve este problema, como apresenta uma pseudo-proposta, condicionada à aceitação de uma verba para o subsídio social de mobilidade, o que nos parece vergonhoso a todos os níveis”, reforçou.

De acordo com Pedro Calado, não basta ao primeiro-ministro vir à Madeira dizer que está a trabalhar numa solução. É preciso que o Governo da República o faça de forma clara.

“Vamos aguardar para que as soluções que tardam em aparecer acabem por se concretizar. É isso que esperamos de um Governo da República sério, que tem em mente o bem-estar de todos os portugueses, quer sejam do continente, ou das ilhas. E que, acima de tudo, não sacrifiquem esse bem-estar e qualidade de vida das populações a um calendário político, orientado para as eleições de 2019”, realça o governante.