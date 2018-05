O Governo Regional está a trabalhar no Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) para a nova temporada (2018/19), mas enquanto não ficar definido o futuro do União, que está dependente de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), sobre um processo que apresentou contra o Santa Clara, nada decidirá.

Tal como o DIÁRIO já deu conta, a descida do União ‘resolve’ um problema ao executivo madeirense, uma vez que não terá de aumentar verbas para o futebol profissional - capítulo I - , que representou nesta finda época (2017/18) um investimento de cerca de 3,5 milhões, que ficaria circunscrito a Marítimo e Nacional, clubes a quem seria dividido o ‘bolo’, com os verde-rubros a receberem mais do que os alvinegros, com base nos critérios de atribuições de subvenções, que é definido por ordem de classificação.

Caso se confirme a descida do União para o Campeonato de Portugal, o clube azul-e-amarelo será equiparado à Camacha, que se encontrava abrangido no capítulo III do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), que é destinado às modalidades colectivas com representação nacional, com uma subvenção a rondar os 200 mil euros, menos de 600 mil em comparação com esta época.

Mas, como referido, a descida do União não está homologada, pelo que o Governo Regional poderá ser a redefinir os apoios, possivelmente com prejuízo para outros sectores da actividade desportiva.

Com ajuda de um aliado de peso, o Académico de Viseu, cujos advogados estão a trabalhar junto da FPF e já garantiram que há risco de abrir-se um grave precedente no futebol português caso não sejam retirados pontos ao Santa Clara, ao brigo dos regulamentos, a direcção unionista continua convicta que o Conselho de Disciplina, liderado por José Manuel Meirim, não irá acatar as ideias da Comissão de Instrutores da Liga, que apenas sugeriu uma multa para o clube açoriano. No entanto, terá de esperar até meados de Junho para saber o veredicto deste órgão federativo.

“A justiça tem de ser feita e de forma célere. Os sócios do Ac. Viseu podem estar sossegados, porque as coisas vão resolver-se a nosso favor”, disse, a propósito, o presidente do clube do Fontelo, António Albino, em declarações à imprensa nacional.